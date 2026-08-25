Obveznice i trezorci pokrenuli bum ulaganja: Otvoreno 92.410 računa

Najveći skokovi poklapaju se s izdanjima narodnih obveznica i trezoraca, a u SKDD-u je danas više od 900 tisuća ulagatelja

Država je u posljednje tri i pol godine građanima ponudila dvadesetak izdanja vrijednosnih papira, a interes za 'narodne' obveznice i trezorske zapise ostavio je vrlo jasan trag u statistici Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Od početka 2023., kada je građanima ponuđena prva državna obveznica, do kraja srpnja 2026. u SKDD-u je otvoreno ukupno 92.410 novih računa ulagatelja. Čak 85,5 posto svih tih računa otvoreno je u mjesecima u kojima je država građanima nudila nova izdanja vrijednosnih papira. U tim je mjesecima prosječno otvarano 4.648 računa, gotovo deset puta više nego u ostalim mjesecima. Od 18 mjeseci u kojima je otvoreno više od 1.500 novih računa, njih 17 poklapa se s državnim izdanjima za građane.

Najizraženiji skok dogodio se u ožujku 2023., kada je građanima ponuđena prva narodna obveznica. U tom je mjesecu otvoren čak 20.201 račun, dok ih je u veljači bilo samo 291, a u travnju 283. Prva državna obveznica za građane izdana je 8. ožujka 2023. godine.