Ministarstvo dalo 'zeleno svjetlo' za projekt u Resniku

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je nacrt rješenja kojim se planirani Centar za gospodarenje otpadom u Resniku ocjenjuje prihvatljivim za okoliš

Paralelno s javnom raspravom o Planu gospodarenja otpadom, koja traje do 4. veljače, Ministarstvo zaštite okoliša objavilo je jučer nacrt rješenja kojim se Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb u Resniku ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. Riječ je o dokumentu koji je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Ana Pavičić Kaselj ranije najavljivala kao 'zadnji iskorak' prije podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu.

Ovaj potez države dolazi u trenutku izraženih podjela u zagrebačkoj javnosti o zbrinjavanju otpada. S jedne strane, gradska vlast predvođena Tomislavom Tomaševićem obećava moderni, ''europski Resnik' i zatvaranje Jakuševca do 2028. godine, dok s druge strane, ekološke udruge upozoravaju na alternativne modele gospodarenja otpadom te moguće dugoročne okolišne i zdravstvene rizike ovakvog rješenja.

Prema nacrtu rješenja, budući Centar prostirat će se na oko 16 hektara te će služiti za obradu miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnih materijala iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Postrojenje je planirano kao zatvoreni sustav s linijama za mehaničku i biološku obradu otpada, sortirnicama te postrojenjem za biosušenje. Sastavni dio centra bit će i bioplinsko postrojenje koje će energiju dobivenu iz otpada koristiti za proizvodnju električne i toplinske energije.

Stroge mjere zaštite

U nacrtu su predviđene i mjere zaštite okoliša i stanovnika Resnika, s posebnim naglaskom na sprječavanje širenja neugodnih mirisa, što je tijekom javne rasprave istaknuto kao jedna od glavnih zabrinutosti građana. Predviđeno je 'održavanje podtlaka u halama za obradu otpada kako zrak ne bi nekontrolirano izlazio'. Zatim, biofiltracija i skruberi kroz koje će se pročišćavati sav zrak prije ispuštanja u okoliš te automatska mjerna postaja u naselju Resnik, udaljena 500 metara od centra, koja će kontinuirano pratiti koncentracije amonijaka, sumporovodika i čestica prašine. Uz to, interna brzina kretanja vozila unutar kompleksa bit će ograničena na 10 kilometara na sat radi smanjenja prašine i buke.

Odgovor na primjedbe javnosti

Tijekom javne rasprave zaprimljeno je ukupno 862 pojedinačna mišljenja i primjedbi građana i udruga. Većina njih, uključujući one koje su se odnosile na odabir lokacije i mogući utjecaj postrojenja na zdravlje stanovnika, odbijena je uz obrazloženje da su studijom utjecaja na okoliš predviđene odgovarajuće zaštitne mjere. Ministarstvo navodi kako će izgradnja centra doprinijeti smanjenju ugljičnog otiska, povećanju stope oporabe i recikliranja otpada te ispunjavanju ciljeva kružnog gospodarstva. Grad Zagreb sada ima rok od dvije godine za podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. Također, projekt uključuje i osnivanje Centra za inovacije u kružnom gospodarstvu (CIK), koji bi trebao postati središte suradnje industrije i znanosti.