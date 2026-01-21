Tvrtke i tržišta
Tehnika prodala poslovnu zgradu u Vukovarskoj ulici
21. siječnja 2026.
Nekadašnje sjedište građevinske tvrtke kupila je Slatinska banka, a transakcija se uklapa u proces financijske stabilizacije i razduživanja
Građevinska tvrtka Tehnika, jedna od starijih domaćih građevinskih kompanija koja je posljednjih godina prolazila kroz financijsko restrukturiranje, nastavila je s racionalizacijom imovine - prodala je svoju poslovnu zgradu u Ulici grada Vukovara 274 u Zagrebu. Iako prijenos vlasništva još nije vidljiv u zemljišnim knjigama, kao kupac se, prema neslužbenim informacijama, spominje Slatinska banka, a doznaje se i da je nekretnina kupljena za vlastite potrebe te bankarske institucije.
