Tehnika prodala poslovnu zgradu u Vukovarskoj ulici

Građevinska tvrtka Tehnika, jedna od starijih domaćih građevinskih kompanija koja je posljednjih godina prolazila kroz financijsko restrukturiranje, nastavila je s racionalizacijom imovine - prodala je svoju poslovnu zgradu u Ulici grada Vukovara 274 u Zagrebu. Iako prijenos vlasništva još nije vidljiv u zemljišnim knjigama, kao kupac se, prema neslužbenim informacijama, spominje Slatinska banka, a doznaje se i da je nekretnina kupljena za vlastite potrebe te bankarske institucije.