Zaokret u Budimpešti Novi mađarski premijer stavlja Inu na stol!

Izjava Pétera Magyara otvara mogućnost novog dogovora Zagreba i Budimpešte, što bi moglo promijeniti odnose oko Ine, Janafa, LNG-a na Krku i velikih infrastrukturnih projekata

Kad prvi čovjek mađarske vlade izjavi da je Budimpešta spremna otvoriti 'novo poglavlje' u odnosima s Hrvatskom i staviti temu Ine na stol, to bi u hrvatskoj javnosti trebao biti opravdan razlog za malo nade, ali i opreza. Izjava novoga mađarskog premijera Pétera Magyara s margina Bledskoga strateškog foruma najvažniji je diplomatski zaokret u odnosima između dviju država u posljednjih nekoliko godina. Nakon više od desetljeća iscrpljujućih arbitraža, pravnih sukoba, političkih blokada i spora zbog upravljačkih prava iz Budimpešte, napokon stiže signal da status quo više nije održiv.

Magyarova spremnost na razgovor s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i brza aktivacija ministara vanjskih poslova i gospodarstva pokazuju da nova mađarska administracija želi izvući Mol i bilateralne odnose iz političkoga gliba.