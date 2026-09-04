Nova kriza, stari recept: Vlada priprema jesenski paket mjera

Inflacija skočila na 4,1 posto, Plenković za iduću sjednicu najavljuje državnu intervenciju za ublažavanje udara rasta cijena energenata

Predsjednik Vlade Andrej Plenković za iduću je vladinu sjednicu najavio jesenski paket mjera podrške građanima i gospodarstvu za ublažavanje posljedica energetske krize prouzročene destabilizacijom prilika na Bliskom istoku.

- Najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvu u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku - rekao je premijer.

Novi paket mjera premijer je najavio nakon što je ocijenio da je ubrzanje inflacije u kolovozu na 4,1 posto s 3,9 posto u srpnju, izravna posljedica krize na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata na globalnom tržištu te posljedičnog porasta cijena energenata kod nas za 17,4 posto u kolovozu.

- Vlada međutim stalno donosi mjere kako bi ublažavala taj rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i spremnicima, povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo - kazao je Plenković.

Državni zavod za statistiku ranije je ovog tjedna izvijestio da je inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u kolovozu 2026. godine bila 4,1 posto veća u odnosu na lanjski kolovoz, te nešto veća nego u srpnju kad je iznosila 3,9 posto.

Od pojedinih glavnih komponenti indeksa potrošačkih cijena, naveo je DZS, u prošlom mjesecu najviše su porasle cijene energije - za 17,4 posto, a osjetno su još rasle cijene usluga, za 7,2 posto.

Paketima mjera za zaštitu kućanstava i konkurentnosti gospodarstva od rasta cijena vlada u pravilu uređuje cijene električne energije i plina, pri čemu se uz horizontalne mjere uvode i one za ugrožene kupce energenata.