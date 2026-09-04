Izmjene zakona

Smanjuje se komorski doprinos obrtima, uvodi se obiteljski obrt

4. rujna 2026.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar održao je 1. sastanak stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana za razvoj industrije za razdoblje od 2027. – 2034. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana.

Ante Šušnjar 

foto Ratko Mavar
Lider/Hina
Lider/Hina
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Izmjene Zakona o obrtu donose financijsko rasterećenje, lakši nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika i rad uz mirovinu

Izmjenama Zakona o obrtu koje je Vlada u petak uputila u saborsku proceduru obrtnici će biti ponešto financijski rasterećeni, jer će se komorski doprinosi smanjiti s dva na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka, a također će se uvesti i neke statusne novosti poput instituta obiteljskog obrta.

– Želimo hrvatskim obrtnicima omogućiti jednostavnije poslovanje i dati im veću podušku u prilagodbi zahtjevnijim uvjetima suvremenog tržišta – rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikovog kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti, uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. 

Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.

– Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja – rekao je Šušnjar.

Predložene izmjene predviđaju i da majstorske školu mogu, zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe. 

Također predviđaju i da se naukovanje može provoditi ne samo kod obrtnika, već i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost.

Iako se nakon javnog savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu spekuliralo da bi za male obiteljske obrte u trgovini mogla biti ukinuta zabrana rada nedjeljom, ministarstvo gospodarstva kao predlagač je u obrazloženju predloženih izmjena navelo da rad nedjeljom trgovaca, zabrana rada, kao i iznimke od zabrane nisu predmet uređenja tog zakona.

Premijer Andrej Plenković je u uvodnom govoru na sjednici vlade istaknuo da je broj obrta u Hrvatskoj od 2016. godine, kad ih je bilo 75 tisuća, porastao za 83 posto ili 63 tisuće, dok je broj zaposlenih u obrtima porastao sa 175 na 240 tisuća ljudi, što je porast od 37 posto.

– Promičemo obrtništvo među mladima. Još jednom podsjećam da je 70 posto mladih u sustavu srednjoškolskog obrazovanja upravo u strukovnom obrazovanju, što govori o značaju obrta za naše mlade generacije – kazao je Plenković,.

Istaknuo je da se sustav stipendiranja mladih povećava, kako u broju stipendista, tako i u alociranim iznosima.

#Ante Šušnjar#Andrej Plenković#Zakon O Obrtu#Obrtnici#Obiteljski Obrt#Komorski Doprinosi
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