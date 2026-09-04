Vlada odobrila više od 720 milijuna eura za novo naoružanje

Odobena je nabava 18 sustava Chunmoo, dodatno opremanje Rafalea, protuoklopno naoružanje i novi hangar u Zemuniku

Vlada je u petak donijela niz odluka o dodatnim ulaganjima u naoružanje, modernizaciju i opremanje Hrvatske vojske, a premijer Andrej Plenković naglasio je da Hrvatska ne ulaže u obranu kako bi bilo kome prijetila, nego kako bi odvratila svaku prijetnju.

- Danas donosimo odluku koja je, prije svega, uvjetovana kontekstom u kojem se nalaze svijet i Europa, a to su najozbiljnije sigurnosne prijetnje u posljednjih nekoliko desetljeća - rekao je Plenković.

Istaknuo je da je ruska agresija na Ukrajinu pokazala koliko su za obranu i odvraćanje važne sposobnosti preciznog djelovanja na velikim udaljenostima, moderna protuzračna obrana, kvalitetna obavještajna slika te sigurna i zaštićena komunikacija.

Podsjetio je i da su saveznice na prošlogodišnjem summitu NATO-a preuzele obvezu da će do 2035. za obranu i sigurnost izdvajati 3,5 posto BDP-a, a za povezana ulaganja još 1,5 posto. Vlada je, dodao je, izradila plan ulaganja i postupnog dostizanja tog cilja.

- Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti, ne da bi bilo kome prijetila, već kako bismo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe - naglasio je Plenković.

Nabava 18 raketnih lansera

Vlada je odobrila nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih lansera K239 Chunmoo s pratećim sredstvima i sustavima. Njima će se zamijeniti zastarjeli sustavi SVLR Vulkan i SVLR GRAD BM-21 te razviti sposobnost preciznog i masovnog vatrenog djelovanja po ciljevima na udaljenostima koje znatno nadilaze domet klasičnog cijevnog i raketnog topništva.

Jedna od ključnih prednosti sustava Chunmoo jest mogućnost istodobnog korištenja dviju različitih vrsta raketa i kalibara na istom lanseru, što mu, istaknuo je Plenković, daje veliku fleksibilnost, snažnu vatrenu moć i vrlo kratko vrijeme reakcije.

- Riječ je, nakon Rafalea, o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju HV-a od završetka Domovinskog rata. Prvi put stječemo sposobnost brzog i preciznog djelovanja po ciljevima na vrlo velikim udaljenostima - poručio je Plenković, dodavši da su Chunmoo i HIMARS komplementarni sustavi.

Postupak javne nabave je proveden, a pripremljeni su prijedlozi ugovora s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace i poljskom tvrtkom WB Electronics. Opremanje se provodi po načelu 'Total Package Approach'.

Hanwha Aerospace isporučit će lansere, raketno streljivo i svu prateću opremu, dok će WB Electronics osigurati zapovjedno-upravljački sustav koji će sve sastavnice povezivati u jedinstvenu operativnu cjelinu.

Vrijednost nabave iznosi 544,1 milijun eura s PDV-om, a provodit će se od 2026. do 2029. godine.

- Zbog relativno kratkih rokova isporuke od 24 do 36 mjeseci, bolje dostupnosti, niže cijene i otvorenosti za industrijsku suradnju, europske države Poljska, Estonija te Kraljevina Norveška sve se više odlučuju za opremanje ovim jedinstvenim sustavom - rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Dodatno opremanje Rafalea i protuoklopno naoružanje

Vlada je donijela i odluku o opremanju višenamjenskih borbenih aviona Rafale dodatnim sposobnostima detekcije i samozaštite, vrijednu 112,2 milijuna eura s PDV-om, čime se njihove sposobnosti, naveo je Plenković, podižu sa standarda F3R na F4.

Ministarstvo obrane provelo je postupak javne nabave nadmetanjem po pozivu, a zahtjev za dostavu ponude upućen je francuskom Dassault Aviationu kao originalnom proizvođaču aviona i predstavniku tvrtki koje proizvode njegove komponente.

Nabava obuhvaća ugradnju detektora raketa te uređaja za otkrivanje, identifikaciju i praćenje ciljeva u zraku. Time će se znatno unaprijediti operativne sposobnosti Rafalea u zaštiti od raketnih sustava te otkrivanju, identifikaciji i praćenju ciljeva. Opremanje će se pdovoditi od 2026. do 2032. godine.

Nadograđuje se i borbeni komunikacijski sustav Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, u ukupnoj vrijednosti 41,1 milijun eura, a projekt će se provoditi od 2026. do 2030. godine.

Pozivi u postupku javne nabave poslani su tvrtkama L3Harris iz SAD-a, Thales iz Francuske, Rohde & Schwarz i Hensoldt iz Njemačke, Indra iz Španjolske, Leonardo iz Italije te Frequentis iz Austrije. Kao najpovoljnija odabrana je zajednica ponuditelja koju čine francuski Thales i zagrebački Odašiljači i veze.

MORH je dobio i suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u 2029. godini za nabavu protuoklopnog naoružanja i opreme.

U postupku javne nabave odabrana je ponuda jedinog ponuditelja, njemačkog EuroSpikea GmbH, a nabavljaju se zemaljski lansirani sustavi iCLU za protuoklopne vođene rakete SPIKE LR2 te protuoklopne vođene rakete SPIKE SR.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 13,9 milijuna eura s PDV-om. Od toga su tri milijuna eura predviđena za plaćanje predujmom u 2026., a preostalih 10,9 milijuna eura u 2029. godini.

Više od 12 milijuna eura za hangar u Zemuniku

Vlada je donijela i odluku o izgradnji multifunkcionalnog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u Zračnoj bazi Zemunik.

Ministarstvo obrane dobilo je suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u 2027. i 2028. godini u ukupnom iznosu od 12,17 milijuna eura. U pregovaračkom postupku javne nabave, rekao je Anušić, odabrana je tvrtka Radnik iz Križevaca.

Vlada je izmijenila i odluku o modernizaciji radarskog sustava AN/FPS-117 iz 2024. godine. Modernizacija se provodi putem NATO-ove Agencije za potporu i nabavu, a njezin je završetak sada planiran za 2027., umjesto za 2026. godinu.

Na sjednici je donesena i odluka o trajnom prijenosu 30 stambeno-sanitarnih jedinica iz strateških robnih zaliha Ministarstvu obrane bez naknade. Jedinice su još 2024. dane Oružanim snagama RH na privremeno korištenje, a njihovim trajnim prijenosom rješava se pitanje dugoročnog smještaja pripadnika Oružanih snaga na tim lokacijama.