Gauss ulaže pet milijuna eura u Vukovar, proizvodit će bespilotne sustave

Osječka IT tvrtka ulazi u proizvodnju dronova i AI sustava, a u projektu će sudjelovati i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava obišli su u petak radove na budućem pogonu IT tvrtke Gauss u Vukovaru, koja investira oko pet milijuna eura u proizvodnju bespilotnih sustava.

Gauss nije novi igrač na hrvatskoj IT sceni. Osječka kompanija razvila se iz web-development agencije u tvrtku specijaliziranu za razvoj softvera, digitalizaciju poslovanja i rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, a iza sebe ima više stotina projekata za domaće i inozemne klijente. Gauss je prošle godine ostvario 2,77 milijuna eura prihoda i oko 280 tisuća eura neto dobiti te zapošljavao oko 50 ljudi.

Investicija od oko pet milijuna eura u Vukovaru zato predstavlja značajan razvojni iskorak za kompaniju. Ujedno označava odmak od dosadašnjeg dominantno softverskog poslovanja prema razvoju i proizvodnji integriranih bespilotnih sustava koji bi trebali povezivati letjelice, umjetnu inteligenciju, softver i druge pametne uređaje.

Govoreći o radovima koji se izvode, direktor za poslovni razvoj i prodaju Gaussa Hrvoje Sagrak kazao je kako su dio svog znanja i iskustva, koje su stjecali u inozemstvu, prije svega u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odlučili prenijeti u Vukovar i Hrvatsku.

- Želimo izgraditi tvrtku koja će biti i centar izvrsnosti i centar znanja u visokim tehnologijama. Ovaj pogon koji je sada u izgradnji, a za koji očekujemo da će tijekom drugog kvartala sljedeće godine i operativno zaživjeti, bit će nadležan za proizvodnju onoga što danas suvremenim rječnikom nazivamo bespilotnim sklopovima - rekao je Sagrak.

Pojasnio je kako to nisu samo bespilotne letjelice, već cijeli koncept koji obuhvaća letjelice, pametni softver i pametne uređaje koji će moći poslužiti za nadzor, zaštitu i prevenciju neželjenih događaja. Takav bi proizvod imao široku namjenu, pa bi se mogao koristiti za sprečavanje širenja požara, zaštitu objekata kritične infrastrukture ili pojedinih područja.

Najavio je kako će u vukovarskom pogonu sudjelovati i poslovni partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, no da projekt neće podrazumijevati zapošljavanje stotina ljudi.

- Želimo izučiti desetak kvalitetnih inženjera, koji će imati priliku raditi na najmodernijim tehnologijama i metodama proizvodnje i s alatima koje smo razvili kombinirajući znanja iz umjetne inteligencije - kazao je Sagrak.

Potpredsjednik Vlade David Vlajčić rekao je kako će ova tvrtka, kada počne s radom, biti nešto čega do sada nije bilo na tlu Europe.

- Od svih gospodarskih zona, oni su odabrali upravo Gospodarsku zonu Vukovar. Ako se sve posloži kako planiraju, do kraja siječnja ovo treba biti u visokoj fazi završenosti - rekao je Vlajčić.

Nakon obilaska radova potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava rekao je kako je s ovom tvrtkom budućnost stigla u Vukovar.

- Radi se o industriji ne za 21. nego za 22. stoljeće. Oni će u Vukovaru raditi proizvode koji integriraju u jedan proizvod različite moderne proizvode poput 3D printera, bespilotnih letjelica… Sve to će biti dio jednog proizvoda koji će se proizvoditi u Vukovaru - zaključio je.