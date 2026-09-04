EU diže carine: Poskupljuju proteinski prahovi i električne kosilice

EU uvodi stroge mjere na širok spektar robe iz Azije, SAD-a i drugih zemalja, provjerite prijeti li vašim uvoznim ugovorima retroaktivna naplata

Stiže još jedan ozbiljan cjenovni šok na koji se moraju pripremiti uvoznici i nabavni menadžeri. Naime, Carinska uprava RH nedavno je objavila popis antidampinških i kompenzacijski mjera koje Europska komisija uvodi na robu iz Azije, SAD-a i susjednih zemalja EU, a koje primjenjuje i Hrvatska.

Niti jedan sektor nije pošteđen

Dokument, u kojem je navedeno na stotine ključnih proizvoda – od sirovina za industriju do robe široke potrošnje, razotkriva razmjer agresivnog vala novih zaštitnih carina, obveznih registracija uvoza i opsežnih koji će uskoro pogoditi uvoznike, ali i druge poduzetnike koji se bave proizvodnjom, graditeljstvom ili distribucijom.

Dokument pod nazivom Pojašnjenje tablice antidampinških i kompenzacijskih mjera u biti je detaljna kartografija novog globalnog trgovinskog rata. Bruxelles u nikad žešćem tempu podiže carinske prepreke.

Najveći udar usmjeren je prema Kini, SAD-u, Indiji, Turskoj i Indoneziji, a spektar obuhvaćene robe jasno pokazuje da niti jedan sektor poslovanja nije pošteđen.