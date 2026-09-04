Biznis i politika

Željeznica ne može pratiti rast kapaciteta Rijeka Gatewaya

4. rujna 2026.
Rijeka Gateway

Rijeka Gateway

foto
Dražen Katalinić
Dražen Katalinić
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Rijeka je postala tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, no zbog nerazvijene željeznice gubi utakmicu s Koprom

Kontejnerski terminal Rijeka Gateway, jedan od najvećih javno-privatnih projekata u Hrvatskoj, idućeg tjedna obilježit će godinu dana komercijalnog rada, a uoči prve godišnjice, koja će se obilježiti 10. rujna, na terminalu je krajem kolovoza svečano dočekan već stoti brod.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Rijeka Gateway#Enna Logic#Apm Terminals#Luka Koper
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right