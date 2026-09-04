Željeznica ne može pratiti rast kapaciteta Rijeka Gatewaya

Rijeka je postala tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, no zbog nerazvijene željeznice gubi utakmicu s Koprom

Kontejnerski terminal Rijeka Gateway, jedan od najvećih javno-privatnih projekata u Hrvatskoj, idućeg tjedna obilježit će godinu dana komercijalnog rada, a uoči prve godišnjice, koja će se obilježiti 10. rujna, na terminalu je krajem kolovoza svečano dočekan već stoti brod.