Mojsović kupuje bivši studentski dom na Trgu žrtava fašizma

Zgrada HAZU-a 16 je godina zjapila prazna, a Sebastijan Mojsović ove je godine već kupio jednu zgradu na istom trgu.

Poduzetnik Sebastijan Mojsović, koji je početkom ove godine kupio sve stanove i poslovne prostore u zgradi na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma 9, sprema još jednu veliku nekretninsku akviziciju na istom trgu. Njegova tvrtka Upgrade kupuje od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kompleks na Trgu žrtava fašizma 10-13, nekadašnji studentski dom Ivan Meštrović.

Da je kupoprodajni ugovor sklopljen potvrđuju zemljišne knjige. Na suvlasničkom dijelu HAZU-a 10. kolovoza zaprimljena je predbilježba prava vlasništva u korist Upgradea, upravo na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog istoga dana. Predbilježba znači da prijenos vlasništva još nije konačno uknjižen, ali potvrđuje da su Akademija i Mojsovićeva tvrtka zaključile posao.

Riječ je o jednoj od najvećih i godinama najproblematičnijih HAZU-ovih nekretnina u središtu Zagreba. Čestica na kojoj se kompleks nalazi ima 3682 četvorna metra, dok HAZU neto površinu zgrade navodi na oko 7200 četvornih metara. U kompleksu su desetljećima djelovali studentski dom i poliklinika. Zgrada je izgrađena od 1933. do 1935. godine, prema projektu Ede Šena i Milovana Kovačevića, izvorno za potrebe tadašnjeg JAZU-a.