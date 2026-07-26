Komentari

Burnham preuzima zemlju izgubljenu u političkoj krizi

26. srpnja 2026.
Andy Burnham, UK, Ujedinjeno Kraljevstvo, premijer, laburist, Lauburistička stranka

Andy Burnham, UK, Ujedinjeno Kraljevstvo, premijer, laburist, Lauburistička stranka

foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Sedmi premijer u deset godina mora zaustaviti raspad političke scene i vratiti relevantnost nekadašnjoj globalnoj sili

Vijest je da je bivši gradonačelnik (regije) Velikog Manchestera, laburist Andy Burnham postao novi premijer Ujedinjenoga Kraljevstva. To što je on već sedmi premijer UK-a u posljednjih deset godina upućuje pak na ozbiljnu dijagnozu. Dijagnozu propadajućega kraljevstva ili, barem, kraljevstva koje je u dubokoj krizi, koje se politički pogubilo iznutra i izgubilo svoj stoljećima građeni globalni utjecaj. Postalo je irelevantno.

Ako ne vjerujete, pokušajte se sjetiti bez pomoći interneta tih sedam premijera iz Downing Streeta 10 u posljednjih deset godina. Možda ćete još koji tjedan pamtiti Burnhamova prethodnika, međunarodnog pravnika Keira Starmera – između ostalog zastupao je pred Međunarodnim kaznenim sudom Hrvatsku u tužbi za genocid protiv Srbije – kao najbezličnijeg premijera u duljoj povijesti UK-a. Možda se još sjećate živopisnoga konzerativnog premijera Borisa Johnsona. Ostatak je anonimno birokratsko sivilo.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Andy Burnham#Politika#Uk#Premijer#Velika Britanija#Laburisti#Brexit#Farage#Starmer#Međunarodni Odnosi
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right