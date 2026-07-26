Sedmi premijer u deset godina mora zaustaviti raspad političke scene i vratiti relevantnost nekadašnjoj globalnoj sili

Vijest je da je bivši gradonačelnik (regije) Velikog Manchestera, laburist Andy Burnham postao novi premijer Ujedinjenoga Kraljevstva. To što je on već sedmi premijer UK-a u posljednjih deset godina upućuje pak na ozbiljnu dijagnozu. Dijagnozu propadajućega kraljevstva ili, barem, kraljevstva koje je u dubokoj krizi, koje se politički pogubilo iznutra i izgubilo svoj stoljećima građeni globalni utjecaj. Postalo je irelevantno.

Ako ne vjerujete, pokušajte se sjetiti bez pomoći interneta tih sedam premijera iz Downing Streeta 10 u posljednjih deset godina. Možda ćete još koji tjedan pamtiti Burnhamova prethodnika, međunarodnog pravnika Keira Starmera – između ostalog zastupao je pred Međunarodnim kaznenim sudom Hrvatsku u tužbi za genocid protiv Srbije – kao najbezličnijeg premijera u duljoj povijesti UK-a. Možda se još sjećate živopisnoga konzerativnog premijera Borisa Johnsona. Ostatak je anonimno birokratsko sivilo.