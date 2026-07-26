Hrvatska poljoprivreda: Usporedba s 1941. otkriva veliki pad

Broj goveda, ovaca i proizvodnja mlijeka višestruko su pali. Analiza Ivana Malića uspoređuje stanje 1941., 1991. i 2024.

Zanimljivu objavu na LinkedInu imao je Ivan Malić, direktor i suosnivač benkovačke tvrtke Zrno zdravlja koja na 115 hektara ima 30 tisuća stabala badema. Usporedio je hrvatsku poljoprivredu iz 1941. sa stanjem u 1991. i u 2024. Prema onome što je iznio, ispada da nam je poljoprivreda bila jača u godini kad je i na našu zemlju poharao drugi svjetski rat.

Doduše, ovdje moramo napomenuti da su podaci za 1941. vezani uz Banovinu Hrvatsku koja je, kako kaže Malić u svom blogu, 'pokrivala oko 65.500 km² — otprilike 16 posto više nego što danas zovemo Hrvatskom — jer je obuhvaćala bivšu Savsku i Primorsku banovinu, plus dijelove Bosne, Hercegovine i Vojvodine: Šid, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik, Fojnica (primijetite da se radi o vrlo plodnim dijelovima Srijema i Bosanske Posavine)'.

Ipak, usporedba podataka je zanimljiva jer generalno gledano pokazuje tok proizvodnje unazad 83 godine (do 2024.)

Tako, primjerice, Malić u tabeli nudi prikaz stanja goveda kojih je 1941. bilo između 1,2 i 1,5 milijuna grla. No od tada broj grla pada, pa ih je 50 godina kasnije bilo 830 tisuća, a 2024. je dodatno prepolovljen. U usporedbi s 1941. broj goveda je pao na trećinu.