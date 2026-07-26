Tvrtke i tržišta

U oglašavanje u Hrvatskoj uloženo 427 milijuna eura

26. srpnja 2026.
Svaki četvrti euro u hrvatskom oglašavanju ide Googleu, Meti, TikToku...
foto Shutterstock
Valentina Starčević
Valentina Starčević
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Digital vodi sa 190,9 milijuna eura, televizija drži 153 milijuna, a oglašivači sve više traže mjerljive rezultate umjesto dosega

I u 2025. rasla su ulaganja u oglašavanje na hrvatskom tržištu. Posebno je raslo digitalno oglašavanje, ali ni televizija nimalo ne posustaje te zbog dosega ostaje i dalje iznimno važna za oglašivače. Oglašavanje na radiju kao mediju koji svoju snagu izvlači iz mjesnih okvira je postojano, a postojan je i pad ulaganja u medije, koji već dugo ne mijenja svoj smjer.

U ovoj godini očekuju se nastavak tih trendova iako se također naziru neke promjene. Lani su, kao i inače, prema Ipsosovu MEDIApulsu, u oglašavanje najviše ulagali telekomi, proizvođači robe široke potrošnje, farmaceutska industrija, financijski sektor, automobilska industrija i maloprodaja.

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