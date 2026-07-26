Jeste li bankabilni, tankabilni ili sunkabilni?

Važno je hvatati novogovor s Wall Streeta za početnike i naučiti razliku između 'bankabilan', 'tankabilan' i 'sunkabilan', zbog zdravlja

Niste više kreditno sposobni nego ste bankabilni (ili niste, ali to je već druga tema). Važno je samo hvatati novogovor s Wall Streeta za početnike i naučiti praktičnu razliku između 'bankabilan', 'tankabilan' i 'sunkabilan'. Zbog vašega zdravlja. Mi ćemo se držati ove prve samoobjašnjive riječi, druga dva epiteta ne želite svojem biznisu. Dakle, bilo da ste lingvistički dosadno kreditno sposobni ili 'fešn' bankabilni, svakako ste u Murphyjevoj kategoriji 'bankar je osoba koja vam odobrava kredit tek onda kada dokažete da ga zapravo ne trebate'.

Dakako, čak i kada naučite novogovor, ovisno o stanju bilance, cash flowa i raznih drugih pokazatelja, bankar vam uvijek može pokazati vrata, uz ljubazni zaključak: 'niste vi kreditno sposobni, samo ste lingvistički napredni'. Pa da kroz vrata ne biste izašli nesretno pognute glave donosimo detaljno pojašnjenje pojma 'bankabilan' i poteza koje morate uvrstiti na svoj dnevni meni.