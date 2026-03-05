‘Zelena zgrada’ u Utrinama dobila zeleno svjetlo: kreće rekonstrukcija

Konstrukcija objekta bila je predmet više stručnih analiza koje su potvrdile njezinu visoku kvalitetu, tvrdi investitor

Na lokaciji nedovršene ‘Zelene zgrade’ u zagrebačkom naselju Utrine posljednjih su dana primijećene aktivnosti koje su ponovno potaknule zanimanje stanovnika i javnosti za sudbinu jednog od najpoznatijih nedovršenih projekata u Novom Zagrebu.

Iz tvrtke Utrina Development, novog vlasnika objekta, potvrdili su da se trenutačno provode tehničke aktivnosti povezane s planiranom realizacijom stambeno-poslovnog projekta.

– Aktivnosti koje su posljednjih dana vidljive na lokaciji odnose se na tehničke aktivnosti u sklopu planirane realizacije stambeno-poslovnog projekta. Konstrukcija objekta bila je predmet više stručnih analiza koje su potvrdile njezinu visoku kvalitetu, temeljem čega je donesena odluka o njegovoj realizaciji, a trenutačne aktivnosti odnose se na tehničko objedinjavanje tih nalaza – poručili su iz tvrtke.

Dodaju kako u ovoj fazi još nije definiran točan vremenski okvir početka radova.

– O svim daljnjim koracima javnost ćemo pravodobno obavijestiti – navode iz Utrina Developmenta.

Riječ je o objektu koji već gotovo petnaest godina stoji nedovršen i zapušten, zbog čega je među stanovnicima kvarta stekao status jednog od najpoznatijih zagrebačkih napuštenih gradilišta.

Podsjetimo, Lider je nedavno objavio kako je ‘Zelena zgrada’ dobila novog vlasnika nakon što ju je građevinska tvrtka Utrina Development, u vlasništvu Dinka Milolože, kupila od tvrtke Projekt Utrina. Novi vlasnik najavio je potpunu rekonstrukciju i podizanje projekta na višu razinu kvalitete i opreme.

Zgrada je prvotno počela nicati još 2008. godine u projektu investitora Nevena Jurkovića i njegove tvrtke Ivana Gradnja. Plan je bio izgraditi objekt sa 176 stanova i oko tisuću četvornih metara poslovnog prostora, no projekt nikada nije dovršen.

Tijekom godina napuštena konstrukcija postala je simbol neuspjelog građevinskog projekta u Novom Zagrebu. Stanovnici okolnih zgrada godinama su upozoravali na zapušten okoliš, neugodne mirise, pojavu štakora i zmija te navodnu poplavljenu podzemnu garažu.

Novi vlasnik sada tvrdi da je konstrukcija objekta prošla detaljne stručne analize koje su potvrdile njezinu kvalitetu, što je bio ključni preduvjet za odluku o nastavku projekta.