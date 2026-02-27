Što i kako

Promet nekretnina: U kojim se slučajevima plaća PDV i tko ga plaća

27. veljače 2026.
Na promet nekretnina plaća se samo jedan porez, ili PDV ili porez na promet nekretnina, ovisno o statusu nekretnine

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Kreston Croatia Tax Advisory

Nekretninom se u smislu oporezivanja smatraju građevine i njihovi dijelovi, kao i zemljišta na kojima se one nalaze, ali i zemljišta kao zasebne cjeline, bez obzira na to jesu li ona građevinska ili poljoprivredna. Građevinom se u smislu Zakona o PDV-u smatra objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji. U slučaju da nekretnina nije oporeziva PDV-om, oporeziva je porezom na promet nekretnina. Zakonom o porezu na promet nekretnina regulirano je da je predmet oporezivanja promet nekretnina, ali je istaknuto da se prometom nekretnina ne smatra stjecanje nekretnina na koje se plaća PDV. Dakle, na promet nekretnina plaća se samo jedan porez, ili PDV ili porez na promet nekretnina.

