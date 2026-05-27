Kina planira bilijunska ulaganja u novu infrastrukturu

Inicijativa 'Šest mreža' uključuje velika ulaganja u AI, elektroenergetske, komunikacijske i vodovodne sustave

Kina razmišlja o ulaganju više bilijuna juana u infrastrukturu kroz inicijativu 'Šest mreža' kako bi ojačala domaću potražnju i stabilizirala gospodarski rast u uvjetima vanjskih neizvjesnosti i dugotrajnih neravnoteža u odnosu ponude i potražnje, prenosi novinska agencija Xinhua. Inicijativa 'Šest mreža' uključuje vodovodne mreže, elektroenergetske mreže novog tipa, računalne mreže, komunikacijske mreže nove generacije, gradske mreže podzemnih cjevovoda i logističke mreže.

Prema riječima čelnika Nacionalnog povjerenstva za razvoj i reforme (NDRC) Zhenga Shanjiea, preliminarno se procjenjuje da će ulaganja u inicijativu 'Šest mreža' i povezana ključna područja samo ove godine premašiti sedam bilijuna juana (oko 1,02 bilijuna američkih dolara). Kina očekuje da će u petogodišnjem razdoblju od 2026. do 2030. godine uložiti više od pet bilijuna juana samo u nadogradnju elektroenergetske mreže, ističući sve veću složenost 'sigurnih operacija'.

Ogroman dio iznosa trebao bi biti uložen i u zamjenu zastarjelih vodovodnih mreža i odvodnih sustava u gradovima, uz istaknute probleme nedovoljnog kapaciteta kanalizacijskog sustava i curenja vode. Kina je do kraja 2025. izgradila gotovo 3,9 milijuna kilometara cjevovoda, dodaje se. Nova 'petoljetka' predviđa ulaganje otprilike pet bilijuna juana u gradnju i obnovu oko 770.000 kilometara plinovoda, vodovoda i kanalizacije, te toplovoda.

China Mobile krenuo je pak u međuvremenu u Taizhouu u pokrajiniji Zhejiang u realizaciju projekta 'inteligentnog' računalnog centra s preko 1000 visokoučinkovitih računalnih poslužitelja. Nova infrastruktura poput računalnih i komunikacijskih mreža potaknut će brzi rast poslužitelja, optičkih modula, AI čipova i 5G opreme, naglasio je Zhou.

Izgradnja 'novih' električnih mreža i jačanje gradskih sustava za vodoopskrbu i odvodnju potaknut će pak, po njegovim riječima, aktivnost u sektorima visokonaponske opreme, skladištenja energije i pametnih sustava cjevovoda. Inicijativa bi se trebala financirati preko više kanala pa je tako zamjenik predsjednika NDRC-a Wang Changlin rekao da će do kraja lipnja iz središnjeg proračuna najvećim dijelom biti isplaćeno 755 milijardi juana, a još bilijun juana trebao bi biti pribavljen ultra-dugoročnim posebnim državnim obveznicama.