Agencije za naplatu otkupile od banaka četiri puta više loših kredita

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja banaka dosegla je gotovo 45 milijuna eura, a prodane su za manje od 24 milijuna eura

Prodaja loših kredita agencijama za naplatu prošle je godine vidno ubrzana u odnosu na godinu ranije. Međutim, s obzirom na niski udio loših kredita u portfeljima banaka, i dalje je na bitno nižim razinama nego proteklih nekoliko godina. Zadnja dostupna statistika Hrvatske narodne banke (HNB) o prodanim potraživanjima banaka za treće tromjesečje prošle godine pokazuje da je 2025. zamjetno povećan volumen.

U prvih devet mjeseci banke su prodale loše plasmane bruto knjigovodstvene vrijednosti 44,8 milijuna eura. To je gotovo četiri puta više u odnosu na isto razdoblje 2024. kad je prodan iznos od 12,1 milijun eura. Inače, zbog velikog volumena u zadnja tri mjeseca od čak 51,5 milijuna eura, 2024. je zaključena s ukupno 63,6 milijuna eura prodanih loših kredita.