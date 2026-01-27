Muzej novca Hrvatske narodne banke osvojio svjetsku nagradu za dizajn

Moneterra, vodeća institucija u promicanju financijske pismenosti u Hrvatskoj, osmišljena je kao edukativno i interaktivno središte

Moneterra - Muzej novca Hrvatske narodne banke dobitnik je prestižne međunarodne nagrade International Property Awards u kategoriji Best Public Service Interior, čime je još jednom potvrđena izvrsnost ovog domaćeg projekta, ovoga puta i na svjetskoj razini.

Nagrada je uručena našem cijenjenom arhitektu Anti Vrbanu, koji je Moneterru u potpunosti arhitektonski osmislio te je pretvorio u tehnološki najnapredniji muzej u regiji. International Property Awards najuglednije su međunarodno priznanje u području arhitekture, dizajna interijera i nekretnina, a dodjeljuju se najboljim projektima na tri razine - nacionalnoj, regionalnoj i svjetskoj.

Moneterra je prethodno u sklopu International Property Awards 2025 osvojila dvije nagrade: Best Public Service Interior – Croatia i Best Public Service Interior – Europe, čime je osigurala plasman u završnu, svjetsku konkurenciju. Naime, projekti se najprije vrednuju unutar svojih država, a nacionalni pobjednici automatski ulaze u regionalnu selekciju. International Property Awards dodjeljuju se po regijama koje obuhvaćaju Afriku, Aziju i Pacifik, Arabiju, Kanadu, Karibe, Srednju i Južnu Ameriku, Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo te Sjedinjene Američke Države. Nakon što je Moneterra proglašena i najboljim europskim projektom u kategoriji dizajna interijera javnog prostora, stekla je pravo sudjelovanja u finalnom izboru na svjetskoj razini na kojem je također briljirala.

Gala večer proglašenja pobjednika održana je 16. siječnja 2026. godine u londonskom hotelu Savoy. Ovo treće, svjetsko priznanje u kategoriji javnih prostora još jednom je istaknulo Moneterru kao primjer vrhunskog spoja funkcionalnosti, suvremenog dizajna te snažne društvene vrijednosti. Projekte je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od 156 iskusnih stručnjaka - arhitekata, inženjera građevine i vodećih svjetskih stručnjaka za analizu tržišta nekretnina - prema najvišim i najstrožim profesionalnim kriterijima. U takvoj konkurenciji, sastavljenoj od projekata najviše razine, ovo priznanje dodatno potvrđuje iznimnu kvalitetu i međunarodnu relevantnost hrvatskog projekta.

Moneterra - Muzej novca

Podsjetimo, Moneterra je otvorila svoja vrata u srpnju 2024. godine kao rezultat bliske suradnje multidisciplinarnog hrvatskog tima, u kojem su objedinjena znanja iz područja arhitekture, dizajna, produkcije i izvedbe. Projekt je razvijan kroz koordinirani rad brojnih stručnjaka i partnera, pri čemu je Real grupa d.o.o. kao vodeći član zajednice imala ulogu nositelja i koordinatora cjelokupnog projekta. U okviru Zajednice izvođača sudjelovali su Architect Ante Vrban, Studio Rašić & Vrabec, MA 18plus, Hust i Novena, čiji je zajednički doprinos bio ključan za ostvarenje projekta.

– Velika nam je čast što je Moneterra nagrađena prestižnom svjetskom nagradom International Property Awards. Ova nagrada potvrđuje da hrvatski timovi svojim znanjem, kreativnošću, stručnošću i timskim radom mogu konkurirati najboljima u svijetu. Ponosni smo na izvrsnu suradnju s Hrvatskom narodnom bankom i zahvaljujemo svim stručnjacima koji su sudjelovali u realizaciji ovog zahtjevnog projekta. Moneterra je mnogo više od muzeja – to je interaktivni centar koji spaja povijest, obrazovanje i suvremenu tehnologiju, te nudi jedinstveno iskustvo posjetiteljima. Zato nas posebno veseli da je prostor prepoznat na nacionalnoj i međunarodnoj razini – izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.

Moneterra, vodeća institucija u promicanju financijske pismenosti u Hrvatskoj, osmišljena je kao edukativno i interaktivno središte, a omogućuje građanima da na angažirajući način istraže svijet novca, bankarstva i monetarne politike. Kroz tematske zone, kombinirajući izložbe, video sadržaje i interaktivne instalacije, posjetitelji imaju priliku na zanimljiv, pristupačan i poticajan način učiti o osobnim financijama, ulozi središnjih banaka te povijesti novca.

Smješten u zagrebačkom Ban centru, muzej je otvoren za posjetitelje svakim radnim danom od 9 do 19 sati te subotom od 10 do 14 sati. Ulaz je besplatan.