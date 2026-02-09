Nedovršena bolnica 40 godina drži zarobljeno 425 milijuna eura

Sveučilišna bolnica postala je 7. veljače 1983. 'u osnivanju'. Nije ni osnovana, a 1995. dobiva konačni nastavak - 'u likvidaciji'

Prije točno 43 godine u Sudski je registar upisana Sveučilišna bolnica. Prvih 12 godina nosila je dodatak 'u osnivanju', da bi 1995. odmah dobila završni nastavak – 'u likvidaciji'. Gradnja je počela 1985., ali uz niz problema, od ekonomske krize do inflacije, zbog čega je cijena porasla i rokovi su se produžili. Otvorenje je planirano 1987., pa 1990., ali onda je došao rat, država koja se u međuvremenu osamostalila ostala je bez novca i 1992. je donesena konačna odluka o zaustavljanju gradnje.

Desetljećima zarobljeni milijuni

U tom trenutku bilo je dovršeno oko 45 posto radova. Od tada je kompleks u novozagrebačkom naselju Blato postao veliko skladište u raspadanju. Nedovršeni mastodont prostire se na površini većoj od 22 hektara, što je ekvivalent za 30-ak nogometnih igrališta.

Investicija u objekt sa tisuću kreveta bila je 1981. ciljana na šest milijardi dinara, odnosno oko 300 milijuna tadašnjih njemačkih maraka ili 150 milijuna eura. Prema izvještaju likvidatorice Davorke Huljev od prije četiri godine troškovi su narasli do blizu 850 milijuna DEM (oko 425 milijuna eura). Od toga su Zagrepčani financirali 36 posto (na osnovu dva referenduma izdvajali su od 1983. deset godina po 1,5 posto plaće). Prema izračunu temeljenom na tadašnjim prosječnim plaćama, izdvajanje je kumulativno iznosilo oko 200 eura po zaposlenom. Ostatak su bila sredstva države i krediti. I sav taj novac ostao je desetljećima zarobljen u jednoj ruševini.

Otvorenje 2029. godine?

Punih 40 godina nakon početka gradnje napokon je postignut dogovor gradskih i državnih vlasti da se na mjestu nedovršene Sveučilišne sagradi Nacionalna dječja bolnica, što bi značilo preseljenje Dječje bolnice iz Klaićeve, ali i rasterećenje pedijatrijskih odjela drugih zdravstvenih ustanova i njihovo objedinjavanje. Kapacitet nove bolnice obuhvatit će 481 bolničku postelju i dodatnih 300 postelja za dnevnu bolnicu.

Za radove na prvoj fazi koji bi trebali početi ove godine osigurano je više od 200 milijuna eura, u što je uključeno i opremanje bolnice. Otvorenje je planirano do kraja 2029. godine…