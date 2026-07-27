Ljekarne pod pritiskom: Slijedi li otvaranje najzatvorenijeg tržišta?

Bruxelles traže otvaranje tržišta do 2027., ljekarnička komora upozorava da bi čisti tržišni pristup ugrozio pacijente i dostupnost lijekova

Hrvatski ljekarnički sektor među najzatvorenijim je tržištima u cijeloj Europskoj uniji i među zemljama OECD-a i to ćemo uskoro morati početi mijenjati. Naime, Hrvatska ima svega nekoliko mjeseci, do ožujka 2027. godine, kad istječe rok u kojem se moraju srušiti sve preostale nacionalne prepreke na jedinstvenom europskom tržištu, što znači da se domaći ljekarnički sektor mora početi otvarati.

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