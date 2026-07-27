Biznis i politika
Ljekarne pod pritiskom: Slijedi li otvaranje najzatvorenijeg tržišta?
27. srpnja 2026.
foto Shutterstock
Bruxelles traže otvaranje tržišta do 2027., ljekarnička komora upozorava da bi čisti tržišni pristup ugrozio pacijente i dostupnost lijekova
Hrvatski ljekarnički sektor među najzatvorenijim je tržištima u cijeloj Europskoj uniji i među zemljama OECD-a i to ćemo uskoro morati početi mijenjati. Naime, Hrvatska ima svega nekoliko mjeseci, do ožujka 2027. godine, kad istječe rok u kojem se moraju srušiti sve preostale nacionalne prepreke na jedinstvenom europskom tržištu, što znači da se domaći ljekarnički sektor mora početi otvarati.
Snizili reguliranost
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci