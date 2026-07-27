Tvrtke i tržišta

Promjene na čelu Deltrona, novi tandem vodi IBM Hrvatska

27. srpnja 2026.
Budućnost obiteljskih tvrtki 2023, Ante Drnasin, Maša Serdinšek, Daniel Bjelajac

Ante Drnasin

foto
Goran Litvan
Goran Litvan
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnji član Uprave DELTRONA Ivica Bašić novi je predsjednik Uprave umjesto suosnivača Mladena Drnasina, koji je bio na čelu tvrtke od 2010. i ostaje član Uprave. On je nekadašnji vaterpolist i od 2018. je i predsjednik Hrvatskoga vaterpolskog saveza. 
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Ivica Bašić#Mladen Drnasin#Josip Marušić#Nataša Krupljanin #Goran Kruljac#Tomislav Balun#Marija Bogović#Bogdan Mulec#Andrija Banović#Darko Mlačić#Zdeslav Čikotić#Luka Vetma#Ivica Mikić#Ivana Majcen#Ivica Baćak#Marija Kolak
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right