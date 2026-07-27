Promjene na čelu Deltrona, novi tandem vodi IBM Hrvatska

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnji član Uprave DELTRONA Ivica Bašić novi je predsjednik Uprave umjesto suosnivača Mladena Drnasina, koji je bio na čelu tvrtke od 2010. i ostaje član Uprave. On je nekadašnji vaterpolist i od 2018. je i predsjednik Hrvatskoga vaterpolskog saveza.