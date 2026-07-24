Neto dobit HT-a u prvom polugodištu dosegnula 65,8 milijuna eura

Kompanija je uz rast prihoda i dobiti nastavila širiti optičku mrežu, a za cijelu 2026. zadržala je postojeće prognoze

Hrvatski Telekom u prvom je polugodištu 2026. godine ostvario rast prihoda od 2,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, potaknut većim prihodima od usluga i snažnim rezultatima u segmentu sistemskih rješenja.

Prilagođena EBITDA nakon najmova porasla je tri posto, zahvaljujući rastu prihoda, upravljanju troškovima i provedbi transformacijskih inicijativa. Neto dobit nakon nekontrolirajućih udjela dosegnula je 65,8 milijuna eura, što u kompaniji pripisuju boljoj operativnoj izvedbi i znatno nižim jednokratnim stavkama nego u prvoj polovini 2025. godine.

HT je u prvih šest mjeseci uložio 131,9 milijuna eura, 12,8 posto više nego godinu prije. Ulaganja su bila usmjerena na širenje optičke i mobilne infrastrukture, podatkovne centre te povećanje otpornosti ključnih sustava.

Nastavljeno širenje optičke mreže

Pokrivenost kućanstava i poslovnih korisnika HT-ovom optičkom mrežom povećana je za dodatnih 16 posto na godišnjoj razini. Kompanija je istodobno nastavila poboljšavati performanse fiksne i mobilne mreže.

Prema mjerenju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, HT-ova mobilna mreža četvrtu je godinu zaredom rangirana najboljom u Hrvatskoj.

Kompanija je ostvarila i ocjenu 'A' prema metodologiji LSEG ESG Score, kojom se procjenjuje uspješnost kompanija u području okolišnih, društvenih i upravljačkih praksi te kvaliteta njihovih javnih objava.

Preuzimanje Pro-Pinga čeka regulatorno odobrenje

Hrvatski Telekom u drugom je tromjesečju sklopio ugovor o kupnji 100-postotnog udjela u društvu Pro-Ping, regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga.

Zaključenje transakcije još je podložno regulatornom odobrenju, a očekuje se u drugoj polovini 2026. godine. Akvizicija bi HT-u trebala omogućiti dodatno širenje optičke infrastrukture i jačanje ponude širokopojasnih usluga.

Glavna skupština kompanije u drugom je tromjesečju odobrila i isplatu dividende od 1,69 eura po dionici za 2025. godinu. To predstavlja 92,8 posto dobiti kompanije i dividendni prinos od 4,2 posto.

Dividenda je isplaćena u srpnju za gotovo 146 tisuća privatnih i institucionalnih dioničara.

Prognoze za 2026. ostaju nepromijenjene

Hrvatski Telekom za cijelu 2026. godinu i dalje očekuje niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA-e nakon najmova. Kapitalna ulaganja nakon najmova trebala bi umjereno pasti, po niskoj jednoznamenkastoj stopi.

Kompanija nije promijenila ni pristup regionalnom širenju te će nastaviti razmatrati moguće akvizicije i spajanja.

– U prvoj polovini godine nastavili smo rasti zahvaljujući solidnim rezultatima fiksnih i mobilnih usluga, potražnji za ICT rješenjima i daljnjoj transformaciji poslovanja – izjavila je predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić.

Dodala je da ulaganja u optičku i 5G mrežu, podatkovne centre i otpornost sustava, osim bolje povezivosti, stvaraju infrastrukturu potrebnu za širu primjenu umjetne inteligencije.

– U predstojećem razdoblju ostat ćemo usmjereni na jačanje vodeće tržišne pozicije, povećanje operativne učinkovitosti i ubrzavanje primjene naprednih tehnologija – poručila je Rapaić.