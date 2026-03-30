Kroz 'igru u pješčaniku' do informacija može li tvrtka izaći na burzu

Hanfa i Ministarstvo financija predstavili su simulacijski program u kojem poduzetnici mogu provjeriti kako izgleda proces prikupljanja kapitala

Domaće tvrtke koje razmišljaju o financiranju na tržištu kapitala, kako kroz izlazak na burzu, tako i kroz izdavanje obveznica ili putem fondova rizičnog kapitala, sada će moći u stvarnosti provjeriti je li takva opcija moguća. To će im omogućiti sandbox 'Put na tržište kapitala', edukativno-simulacijski program koji je osmislio financijski regulator uz podršku Ministarstva financija. Cilj je programa da, primjerice, simulira izlazak kompanije na burzu.

Na taj način poduzetnici dobivaju iskustvo iz prve ruke što sve 'od papirologije' zahtijeva prikupljanje kapitala na tržištu, bi li u tom slučaju bili zanimljivi investitorima te je li im se to uopće isplati. Istovjetni projekt ranije je pokrenuo Portugal, a tamošnja iskustva su vrlo dobra, čulo se na predstavljanju.

Švedski primjer

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Ministarstvo financija iz tog su razloga u ponedjeljak u Zagrebu potpisali ugovor o partnerstvu. Kako je uoči potpisivanja istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, cilj je potaknuti novu generaciju hrvatskih izdavatelja. Kako je kazao, u projekt je uključeno više od 35 institucija iz različitih sektora, od banaka, preko brokerskih društava i revizorskih kuća, do odvjetničkih društava.