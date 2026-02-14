Financije

Od 2023. investitori na ZSE-u u prosjeku zarađuju 30 posto godišnje

14. veljače 2026.
Zagrebačka burza
foto Boris Ščitar
Piše: Đivo Pulitika, InterCapital ETF

Hrvatsko dioničko tržište ne samo da je pobijedilo inflaciju već je bilo i među boljima u svijetu. Bolje čak i od svjetski poznatih indeksa

Investitori na Zagrebačkoj burzi i ovu godinu počinju u zelenome, nakon nekoliko već izvrsnih godina. Najpoznatiji je hrvatski dionički indeks, Crobex, zahvaljujući četveropostotnome rastu u ovih malo više od mjesec dana probio četiri tisuće bodova. Ta psihološka granica obilježava i udvostručenje vrijednosti od uvođenja eura (1. siječnja 2023.) te još jednom potvrđuje zašto se dionice obično smatraju jednom od klasa imovine koje dugoročno štite od rasta potrošačkih cijena.

Prema DZS-ovim podacima, inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena od uvođenja eura do kraja 2025. bila je malo iznad 14 posto (pojedincima subjektivno možda i više, ovisno o potrošačkim navikama). Hrvatsko dioničko tržište ne samo da je pobijedilo inflaciju već je bilo i među boljima u svijetu. Crobex je tako pobijedio poznate indekse kao što su američki S&P 500 (rastao oko 80 posto u dolarima, odnosno 60 posto u eurima) ili europski STOXX Europe 600 (rast od 42 posto).

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Zagrebačka Burza#Crobex#Dionice#Hrvatsko Tržište Kapitala
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right