Od 2023. investitori na ZSE-u u prosjeku zarađuju 30 posto godišnje

Hrvatsko dioničko tržište ne samo da je pobijedilo inflaciju već je bilo i među boljima u svijetu. Bolje čak i od svjetski poznatih indeksa

Investitori na Zagrebačkoj burzi i ovu godinu počinju u zelenome, nakon nekoliko već izvrsnih godina. Najpoznatiji je hrvatski dionički indeks, Crobex, zahvaljujući četveropostotnome rastu u ovih malo više od mjesec dana probio četiri tisuće bodova. Ta psihološka granica obilježava i udvostručenje vrijednosti od uvođenja eura (1. siječnja 2023.) te još jednom potvrđuje zašto se dionice obično smatraju jednom od klasa imovine koje dugoročno štite od rasta potrošačkih cijena.

Prema DZS-ovim podacima, inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena od uvođenja eura do kraja 2025. bila je malo iznad 14 posto (pojedincima subjektivno možda i više, ovisno o potrošačkim navikama). Hrvatsko dioničko tržište ne samo da je pobijedilo inflaciju već je bilo i među boljima u svijetu. Crobex je tako pobijedio poznate indekse kao što su američki S&P 500 (rastao oko 80 posto u dolarima, odnosno 60 posto u eurima) ili europski STOXX Europe 600 (rast od 42 posto).