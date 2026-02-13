Tehnološki sektor na Wall Streetu ponovno pao, Europske burze u minusu

Ulagači se plaše da su cijene dionica tehnoloških divova previsoke, s obzirom da godinama snažno rastu

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, jer ulagači nisu sigurni u kojoj će se mjeri isplatiti ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Dow Jones oslabio je 1,34 posto, na 49.451 bod, dok je S&P 500 pao 1,57 posto, na 6.832 boda, a Nasdaq indeks 2,03 posto, na 22.597 bodova.

Oštar pad indeksa ponajviše je posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru, što je u posljednje vrijeme vrlo učestalo jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) isplatiti.

Jasno je da je konkurencija u tome sve jača i da će neke kompanije proći bolje, a neke lošije.

Osim toga, ulagači se plaše da su cijene dionica tehnoloških divova previsoke, s obzirom da godinama snažno rastu.

Zbog toga u posljednje vrijeme dionice niza tehnoloških divova bilježe dnevni rast ili pad i po dvoznamenkastim stopama.

Jučer je cijena dionice Cisco Systemsa potonula više od 12 posto jer su poslovni rezultati tog proizvođača mrežne opreme u nekim segmentima bili lošiji nego što se očekivalo.

Osim toga, pod pritiskom su jučer bili transportni i sektor proizvođača softvera.

- Na tržištu se procjenjuje koji bi sektori i industrije mogli povećati produktivnost kroz ulaganja u AI, a koje bi razvoj AI mogao ugroziti. Ovu godinu smatramo ključnom da se pokaže koliki bi mogao biti povrat na ulaganja u AI razvoj - objašnjava Jack Herr, analitičar u tvrtki GuideStone Funds.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,67 posto, na 10.402 boda, a frankfurtski DAX 0,01 posto, na 24.852 boda. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,33 posto, na 8.340 bodova.

Europske burze u minusu

Na europskim su burzama u petak ujutro cijene dionica pale, a pod najvećim je pritiskom, kao i jučer na Wall Streetu, tehnološki sektor.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,3 posto, pa je izgubio gotovo sve ovotjedne dobitke.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,17 posto, na 10.419 bodova, no frankfurtski DAX oslabio je 0,08 posto, na 24.830 bodova, a pariški CAC 0,35 posto, na 8.310 bodova.

Europski su ulagači oprezni zbog jučerašnjeg pada Wall Streeta, gdje je Dow Jones oslabio 1,34 posto, dok je S&P 500 pao 1,57, a Nasdaq indeks 2,03 posto.

To je ponajviše posljedica pada cijena dionica u tehnološkom sektoru, što je u posljednje vrijeme vrlo učestalo jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) isplatiti.

Azijske burze prate oštar pad Wall Streeta

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, kao i na Wall Streetu dan prije, no i dalje su na putu velikih tjednih dobitaka.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u minusu 0,6 posto, no na tjednoj je razini i dalje u plusu od oko 4 posto.

Jutros su cijene dionica u Južnoj Koreji, Indiji, Šangaju, Australiji, Japanu i Hong Kongu pale između 0,1 i 2 posto.

Nakon četiri dana rasta i dosezanja rekordnih razina, azijski MSCI indeks jutros je pao, pa tako prati jučerašnji smjer indeksa na Wall Streetu.