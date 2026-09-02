Gdje bi Hrgović mogao uložiti novac od svjetske titule?

Hrvatski boksač prije meča s Itaumom rekao je da će novac uložiti u nekretnine i dionice. Što na to kažu financijski i nekretninski stručnjaci?

Ostvarenjem svog životnog sna, osvajanjem titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon tehničkog nokauta favoriziranog Mosesa Itaume u devetoj rundi, boksač Filip Hrgović došao je i do pozamašnog honorara. Točan iznos nije objavljen, ali je prema procjenama britanskih medija u raspodjeli kolača vrijednog 2,2 milijuna funti 'El Animal' dobio oko 700 tisuća funti, odnosno 817 tisuća eura. To je više nego dvostruko od njegova dosadašnjeg najvećeg honorara, onoga iz borbe protiv Zhileija Zhanga 2022. godine, kada je navodno zaradio oko 285 tisuća funti. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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