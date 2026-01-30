Država pokreće projektne timove za osam nekretninskih projekata

Ambiciozni planovi: za tržište se pripremaju lokacije s velikim razvojnim potencijalom kao što su Stancija Grande, Hidrobaza i Perna

Osim Turističke zone Privlaka, Dječjeg sela Promajna, Spomen-doma Kumrovec i kampa Peruština u Diklu, čija je prodaja planirana u 2026. godini, Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2026. otkriva i koji bi se sljedeći projekti mogli ponuditi investitorima. Riječ je o lokacijama koje već godinama stoje neaktivne ili imaju neriješene imovinsko-pravne i planske odnose, a sada bi trebale dobiti poseban projektni pristup kroz osnivanje projektnih timova, izradu procesnih planova i definiranje koraka prema mogućoj realizaciji.

Prema planu koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine stavilo u javno savjetovanje, u 2026. godini predviđa se formiranje osam projektnih timova za upravljanje nekretninama od strateškog značaja, kao i izrada deset hodograma, odnosno detaljnih procesnih planova za pojedine projekte, kako bi se projekti doveli do faze u kojoj mogu biti ponuđeni potencijalnim investitorima.