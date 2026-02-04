Prodaje se dvorac Galjuf u Vižovlju za 1,46 milijuna eura

Zbog duga prema banci, dvorac od 309 m2 s okolnim pašnjacima i šumom traži novog vlasnika. Vrijednost dvorca iznosi 1.824.299,18 eura

Zagorsko tržište nekretnina uskoro će se naći u fokusu investitora zbog prve elektroničke javne dražbe dvorca u Vižovlju, smještenog u općini Veliko Trgovišće.

Financijska agencija objavila je poziv za sudjelovanje u nadmetanju koje počinje 16. travnja 2026. godine, dok se završetak prikupljanja ponuda očekuje 30. travnja 2026. godine. Utvrđena vrijednost samog dvorca iznosi 1.824.299,18 eura, dok je početna cijena ispod koje se nekretnina u prvom krugu ne može prodati postavljena na 1.459.439,34 eura. Za sudjelovanje u dražbi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 182.429,92 eura najkasnije do 7.travnja 2026. godine.

Ovršni postupak pokrenula je Privredna banka Zagreb protiv suvlasnika Zlatka Spiljara i Daniela Oscara Spiljara radi naplate novčane tražbine. Iako je aktualna dražba fokusirana na samu zgradu dvorca površine 309 m2 sudsko rješenje o ovrsi obuhvaća znatno širi kompleks od deset čestica ukupne površine 21.693 m2. Među popratnim nekretninama koje čine ovaj posjed nalaze se i pašnjak, oranica, te šuma što cijelom imanju daje značajan razvojni potencijal.

Spomenik kulture

Sam dvorac u Vižovlju predstavlja vrijedan spomenik kulture i pokazuje paradigmatičan primjer života zagorskog nižeg plemstva tog vremena. Povijesno je vezan uz plemićku obitelj Galjuf koja je posjedom upravljala od druge polovice 18. stoljeća pa sve do početka 20. stoljeća. Zdanje je poznato i po sačuvanoj spomen-knjizi posjetitelja koja svjedoči o društvenom ugledu koji je imanje nekada uživalo.

U novijoj povijesti, dvorac je bio predmetom pokušaja obnove od strane trenutnih vlasnika. Zlatko Spiljar je kao nositelj programa zaštite kulturnih dobara tijekom godina dobivao i namjenska sredstva Ministarstva kulture za sanaciju i obnovu objekta. Ipak, trenutačna sudska prodaja ukazuje na to da investicija nije rezultirala održivim modelom.

Arhitektonski se objekt nalazi na razmeđi dvorca i plemićke kurije, a njegova trenutačna prodaja putem sudske dražbe, uz pripadajuće zemljište od preko dva hektara, nudi rijetku priliku za revitalizaciju ovog povijesnog kompleksa u turističke ili rezidencijalne svrhe. Kupac je prema uvjetima prodaje dužan snositi sve poreze i pristojbe, dok se isplata pune kupovnine očekuje u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi.