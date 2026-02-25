U ponedjeljak rok za prijavu poreza na dohodak. Što sve treba znati?

Krajnji rok za podnošenje prijave poreza je 2. ožujka, a Porezna je na službenim stranicama objavila na što sve treba obratiti pozornost

Porezna uprava podsjetila je porezne obveznike da je krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2025. godinu 2. ožujka, odnosno već ovaj ponedjeljak. Kako su naveli na svojim službenim stranicama, godišnju poreznu prijavu, odnosno obrazac DOH za 2025. obvezno podnose porezni obveznici koji su tijekom 2025. ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu.

U to se ubrajaju obrtnici i osobe u slobodnim zanimanjima kao i rezidenti koji su dohodak od nesamostalnog rada ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

Većina građana, međutim, nije obvezna podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak. To se prvenstveno odnosi na porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću, te druge primitke koji se ne smatraju konačnima, jer se na njih primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava. U tim se slučajevima obračun provodi automatski.

Iznimno, građani koji žele iskoristiti porezne olakšice propisane Zakonom, a za koje Porezna uprava nema potrebne podatke, obvezni su do ponedjeljka podnijeti Obrazac ZPP-DOH. To se, primjerice, odnosi na podatke o uzdržavanoj djeci koja nisu upisana na Obrascu PK ili na podatke o darovanjima temeljem kojih se može uvećati osobni odbitak.

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz inozemstva nisu dužni predati godišnju poreznu prijavu ako su podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu već prijavili putem Obrasca JOPPD i Obrasca INO-DOH. Pri utvrđivanju dohotka iz inozemstva primjenjuju se odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi, a koji imaju prednost pred odredbama domaćeg Zakona.

Posebno pravo na povrat imaju mladi

Obrazac DOH podnosi se isključivo putem sustava ePorezna, dok se Obrazac ZPP-DOH može podnijeti putem ePorezne, mobilne aplikacije mPorezna ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, navode iz Porezne.

Pravo na povrat poreza imaju zaposlene osobe i umirovljenici kojima su tijekom godine obračunavani porezi bez korištenja svih zakonom propisanih olakšica, kao i građani koji su radili samo dio godine ili su imali promjene u visini primitaka. Posebno pravo na povrat imaju mlade osobe: porezni obveznici do 25 godina ostvaruju povrat 100 posto plaćenog poreza na dohodak, dok osobe u dobi od 26 do 30 godina imaju pravo na povrat 50 posto plaćenog poreza.

Povrat mogu ostvariti roditelji i uzdržavatelji djece, osobe koje uzdržavaju članove obitelji te osobe s invaliditetom ako tijekom godine nisu u potpunosti iskoristili osobni odbitak. Povezano s tim, porezni obveznici koji tijekom godine nisu koristili pravo na uvećani osobni odbitak zbog invaliditeta, primjerice zato što invaliditet nije bio upisan u poreznu karticu, to pravo mogu ostvariti naknadno kroz godišnji obračun poreza.

Naime, osobe s invaliditetom, kao i roditelji odnosno uzdržavatelji djece i članova obitelji s invaliditetom, imaju pravo na uvećani osobni odbitak pri obračunu poreza na dohodak. Osnovni osobni odbitak u 2025. godini iznosi 600 eura mjesečno (7.200 eura godišnje), a u slučaju utvrđene invalidnosti taj se iznos dodatno povećava.

Kod invalidnosti manje od 100 posto osobni odbitak povećava se za dodatnih 180 eura mjesečno (2.160 eura godišnje), dok se kod 100-postotne invalidnosti ili prava na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu ili inkluzivni dodatak osobni odbitak povećava za dodatnih 600 eura mjesečno (7.200 eura godišnje). Time se smanjuje porezna osnovica, a posljedično i porezna obveza.

Poseban tretman imaju i povratnici

Na povrat poreza imaju pravo i hrvatski državljani koji su neprekidno najmanje dvije godine boravili u inozemstvu te su nakon 1. siječnja 2025. prijavili prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatski iseljenici, njihovi članovi obitelji ili potomci bez hrvatskog državljanstva kojima je nakon 1. siječnja 2025. odobren privremeni boravak u svrhu useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva ili stalni boravak u Hrvatskoj.

Na internetskim stranicama Porezne uprave objavljen je i informativni kalkulator putem kojeg građani mogu provjeriti imaju li pravo na povrat poreza koji će se početi isplaćivati u svibnju. Isplate se provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća gotovo 900 tisuća obveznika, zbog čega povrate nije moguće realizirati u jednom danu. Povrati će se isplaćivati postupno tijekom svibnja, a u pojedinim slučajevima i nakon tog mjeseca.

Porezni obveznici kojima je utvrđeno pravo na povrat rješenja će zaprimiti na adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta, dok će sredstva biti uplaćena na račune evidentirane u sustavu Porezne uprave. Račun za isplatu povrata moguće je promijeniti do ponedjeljka 2. ožujka putem Obrasca ZPP-DOH.

Na razini Republike Hrvatske u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2024. godinu obuhvaćeno je ukupno 964.907 poreznih obveznika. Kod 843.797 građana utvrđena je razlika više uplaćenog poreza za povrat, u ukupnom iznosu od 405,5 milijuna eura. Pravo na povrat temeljem godišnjeg obračuna ostvarile su i 232.594 mlade osobe, od čega 93.464 osobe do 25 godina u iznosu od 98,7 milijuna eura, dok je 139.130 osoba u dobi od 26 do 30 godina ostvarilo povrat u iznosu od 118,8 milijuna eura.