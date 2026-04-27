Invera prikupila 160 milijuna za Fond II, cilj 200 do kraja godine

Invera Equity Partners želi do kraja godine dosegnuti 200 milijuna eura za ulaganja u mala i srednja poduzeća jugoistočne Europe

Invera Equity Partners objavila je prvo zatvaranje svojeg Invera Private Equity Fonda II, zaključeno prikupljanjem 160 milijuna eura kapitala, što je 2,5 puta više nego za njihov prvi fond. Konačno zatvaranje tog drugog Inverinog fonda očekuje se u zadnjem kvartalu ove godine, s ciljem prikupljanja ukupno 200 milijuna eura.

- Fond II predstavlja značajan korak naprijed - u opsegu, timu i ambicijama. Povjerenje koje su nam ukazali naši ulagači izravni je odraz onoga što smo zajedno postigli u Fondu I i onoga u što vjerujemo da je moguće u godinama koje dolaze. Jugoistočna Europa nalazi se na prekretnici, a Invera je izgrađena upravo za ovaj trenutak – citira se u priopćenju Invere Slaven Kordić, Managing partner u Invera Equity Partners

Fond I postavio ljestvicu, Muzej iluzija kao flagship

Inverin prvi fond postavio je visoku ljestvicu za privatni kapital u jugoistočnoj Europi, navodi se u priopćenju, jer je, uz potporu EBRD-a i odabranog kruga institucionalnih ulagača, pokazao da disciplinirano izvršavanje poslova, duboka sektorska stručnost i istinsko operativno partnerstvo mogu generirati diferenciran i uspješan prinos na tržištu. Među primjerima uspješnih ulaganja izdvojili su pritom Muzej iluzija kojem je Invera pomogla da se razvije od regionalne atrakcije u najveći privatni lanac imerzivnih muzeja na svijetu, prisutan u više od 50 gradova. Invera je za to ulaganje dobila nagradu 'Izlazak iz investicije godine 2025.' od Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (CVCA). Pored toga, iz Invere su istaknuli i druga ulaganja u srednja i mala poduzeća u sektorima poslovnih usluga, IT-ja, proizvodnje, zdravstva, prehrambene industrije i ugostiteljstva.

- Krenuli smo s ciljem da dokažemo kako jugoistočna Europa zaslužuje privatni kapital institucionalne kvalitete. Fond I to je nedvosmisleno potvrdio. Fond II omogućuje nam da idemo dalje - s više kapitala, dubljim timom i još snažnijom platformom za stvaranje vrijednosti – naveo je Kemal Sikirić, Managing partner u Invera Equity Partners

Četiri stupa strategije: talenti, operativa, mreža i tehnologija

U svom priopćenju Invera ističe da konkurentsku prednost gradi na četiri strateška stupa koja definiraju kako pronaći, razviti i skalirati iznimna poduzeća u jugoistočnoj Europi. Redom to su pristup talentima, interni operativni tim, paneuropska i globalna mreža za ekspanziju te tehnologija kao pokretač kontinuiranog rasta.

Prvo zatvaranje Fonda II, kako navode iz Invere, privuklo je snažan interes raznolike grupe institucionalnih i međunarodnih ulagača, obiteljskih ureda i strateških partnera, uključujući Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europskog investicijskog fonda (EIF). Invera nastavlja aktivno pregovarati s dodatnim institucionalnim ulagačima u okviru priprema za konačno zatvaranje, planirano za zadnji kvartal 2026. godine.

Invera Equity Partners je upravitelj alternativnih investicijskih fondova iz Zagreba usredotočen na mala i srednja poduzeća u jugoistočnoj Europi. Osnovana je 2020. godine i usmjerena je na kontrolne udjele u poduzetničkim tvrtkama orijentiranim na rast u sektorima poslovnih usluga, TMT-a, proizvodnje, ugostiteljstva i zabave, zdravstva te prehrambene industrije. Na nedavnoj svečanosti Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (CVCA) nagrađena je kao 'Investitor godine 2025.'.