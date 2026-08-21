Malteška platforma ulazi u Hrvatsku: Taxi Fiume izaziva Uber i Bolt

Hrvatski operater kreće u fazni prelazak na platformu tvrtke eCabs Technologies, uz najavljeno širenje na zagrebačko tržište u sljedećoj fazi

eCabs Technologies objavila je da je Taxi Fiume, jedan od vodećih hrvatskih taksi operatera, službeno započeo fazni prelazak na njezinu platformu za ride-hailing, tj. naručivanje vožnje putem mobilne aplikacije, dok malteška tehnološka tvrtka nastavlja širenje svoje tehnologije na regulirana međunarodna tržišta.

Tvrtka eCabs Technologies osnovana je 2010. godine kao premium, tehnološki orijentirana taksi usluga na Malti, a od tada se razvila u globalnu softversku tvrtku koja međunarodnim taksi operaterima nudi platformu za naručivanje vožnje u kombinaciji s operativnom i marketinškom ekspertizom kako bi mogli konkurirati u gradovima diljem svijeta. Taj razvoj financiran je kroz investicijski ciklus vrijedan 23 milijuna eura, koji je eCabs Technologies-u omogućio opseg i alate potrebne za pokretanje platformi na reguliranim i visoko konkurentnim tržištima.

Na red došla i Hrvatska

Govoreći iz Hrvatske izvršni direktor eCabs Technologies-a Matthew Bezzina rekao je da ovo partnerstvo predstavlja još jedan važan korak u međunarodnoj ekspanziji malteške tehnološke tvrtke.

- Partnerstvo Taxi Fiume-a s eCabs Technologies-om jasan je signal namjere njihova rukovodstva, koje pokazuje pomak prema modernom poslovanju utemeljenom na podacima, sposobnom za brzu prilagodbu promjenama na tržištu. U svakom gradu u kojem smo radili, čim operater iskusi što mu omogućuje visokoučinkovita platforma, očekivanja naglo rastu. Proizvod, brzina i kontinuirano unaprjeđenje postaju standard. Taxi Fiume pozicionira se da podigne ljestvicu za Rijeku i za ostatak Hrvatske, a nama je zadovoljstvo biti dio toga - rekao je Bezzina.

Prva faza usmjerena je na dispečerski sustav i operativni kontinuitet, čime se osigurava da postojeći korisnici i vozači ne osjete nikakav prekid usluge. Kada ti temelji budu postavljeni, uvest će se aplikacije za putnike i vozače, nakon čega slijedi šire usmjerenje na privlačenje korisnika i rast broja vozača. Kao sljedeće tržište širenja planiran je glavni grad Zagreb.

Dean Kovačević, direktor Taxi Fiume-a, izjavio je da prelazak tvrtke na eCabs Technologies ima za cilj ojačati pouzdanost, smanjiti broj otkazivanja i izgraditi skalabilne operativne temelje pred sve jačom konkurencijom.

- Rijeka je na prekretnici. Želimo da Taxi Fiume predvodi tu promjenu, umjesto da na nju samo reagira. Potpuni prelazak na eCabs Technologies daje nam tehnološku infrastrukturu i mogućnosti rada s podacima za poboljšanje kvalitete usluge, brže djelovanje i daljnje podizanje standarda za korisnike i vozače. Ovo je ulaganje u dugoročno vodstvo na hrvatskom tržištu - rekao je Kovačević.

Također, rekao je kako je 'fazni pristup' namjerna odluka.

- Odlučili smo se za fazni prelazak kako bismo smanjili operativni rizik. Naš prioritet je kontinuitet za postojeće korisnike i vozače. Kada ti temelji budu čvrsti, tehnologija nam daje prostor za digitalni rast uz očuvanje našeg brenda, naših vozača i naše lokalne prepoznatljivosti – rekao je.

eCabs Technologies, osnovana na Malti, brzorastuća je SaaS platforma za naručivanje vožnje koja dispečerskim centrima i operaterima usluga omogućuje pokretanje, transformaciju i rast na reguliranim tržištima diljem svijeta.

Ono što je 2010. godine započelo kao vodeći malteški 'premium ride-hailing' brend od tada se razvilo u globalno usmjerenu tehnološku tvrtku koja pokreće poslovanje na Malti, u Rumunjskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Grčkoj, Bugarskoj, Nizozemskoj, Hrvatskoj i Australiji, uz najavljena daljnja pokretanja u sljedećim tjednima i mjesecima.

Iz tvrtke ističu kako je usluga osmišljena da riješi jedan od najhitnijih izazova moderne mobilnosti, dajući lokalnim i tradicionalnim operaterima alate da se uspješno nose s konkurencijom globalnih platformi. U trenutku kada globalne platforme istiskuju ili preuzimaju tradicionalne operatere, eCabs Technologies im omogućuje da zadrže samostalnost, rastu na održiv način i osiguraju svoj dio europskog tržišta, koje godišnje raste oko 5 posto.