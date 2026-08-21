Delistiranje
Klara za izlazak s burze nudi 106,5 eura po dionici
21. kolovoza 2026.
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Zagrebačke pekarne Klara procijenjene su na 55,1 milijun eura, a isplata malih dioničara mogla bi kompaniju stajati oko 3,16 milijuna eura
Zagrebačke pekarne Klara predložile su povlačenje svojih dionica sa Zagrebačke burze uz pravičnu naknadu od 106,50 eura po dionici za dioničare koji na glavnoj skupštini budu glasali protiv te odluke. Predložena cijena čak je 22,50 eura, odnosno 17,4 posto, niža od posljednje burzovne cijene od 129 eura.
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