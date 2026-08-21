Osiguranja u sedam mjeseci 2026. naplatila 1,3 milijarde eura premije

Rast je predvođen neživotnim osiguranjima, dok među 14 društava vodeći tržišni udio drži Croatia osiguranje

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih sedam mjeseci 2026. godine iznosila je 1,3 milijarde eura, što je 6,9 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, pokazalo je redovito mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U Hrvatskoj je u srpnju poslovalo ukupno 14 društava za osiguranje. Od ukupne naplaćene premije u prvih sedam mjeseci 2026., čak 1,1 milijarda eura odnosi se na premiju neživotnih osiguranja što je 7,3 posto više nego u istom razdoblju lani. Na premiju životnih osiguranja otpada 205,9 milijuna eura ili 4,9 posto više na godišnjoj razini.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najviše je zastupljeno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 posto), potom osiguranje cestovnih vozila (20,6 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 posto) te zdravstveno osiguranje (9,1 posto). U odnosu na izvješće Hanfe za lipanj 2026., uočava se blagi porast osiguranja od požara i elementarnih šteta.

Iznos likvidiranih šteta u promatranom sedmomjesečnom razdoblju iznosio je 762,1 milijun eura, odnosno 9 posto više nego 2025. Od toga se na neživotno osiguranje odnosi 563,8 milijuna eura što je 15,9 posto više na godišnjoj razini, dok na životno osiguranje otpada 198,3 milijuna eura, odnosno 3,7 posto manje u odnosu na isti period lani.

Pritom u ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,8 posto), osiguranje cestovnih vozila (21,1 posto), zdravstveno osiguranje (11,5 posto) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 posto).

Hanfini podaci pokazali su da najveći tržišni udio među osiguravajućim društvima u prvih sedam mjeseci 2026. uobičajeno drži Croatia osiguranje s 26,5 posto, s naplaćenom premijom od 344,2 milijuna eura, uz rast od 9,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Euroherc osiguranje s udjelom od 12,9 posto je na drugom mjestu, uz naplaćenu premiju od 168,2 milijuna eura i njen rast od 8,1 posto.

Prema podacima Hanfe, treće mjesto zauzima Adriatic osiguranje koje ima tržišni udio od 11,7 posto, premiju od 152,7 milijuna eura i njen rast 1,2 posto. Allianz Hrvatska je četvrto društvo po tržišnom udjelu (10,5 posto), a zabilježilo je u prvih sedam mjeseci ove godine blagi pad naplaćene premije, ukupno 136,9 milijuna eura.