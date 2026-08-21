Wall Street pao, prinosi na obveznice porasli

Pad najvećeg lanca od 9 posto povukao je cijeli sektor. Gubitke bilježi i Europa, dok tjedni skok nafte od 5 posto unosi nemir

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali, izgubivši sve dobitke od prethodnog dana, jer su prinosi na obveznice ponovno porasli i jer su ulagače razočarali poslovni rezultati Walmarta.

Dow Jones indeks oslabio je 1,32 posto, na 52.759 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,87 posto, na 7.641 bod, a Nasdaq 1,0 posto, na 26.067 bodova.

Dan prije ti su indeksi blago porasli zahvaljujući padu prinosa na državne obveznice, nakon što je američko ministarstvo financija poručilo da će udvostručiti iznos otkupa dugoročnih obveznica.

No, već jučer prinosi su ponovno porasli, unatoč prijetnjama iz ministarstva da će dodatno povećati iznos za otkup obveznica.

Prinosi obično rastu zbog povišene inflacije, zabrinutosti u vezi javnog duga ili očekivanja da će porasti kamate, a sve to loše utječe na tržište dionica.

Ulagače su razočarali i kvartalni poslovni rezultati Walmarta, pa je cijena dionice najvećeg svjetskog trgovačkog lanca potonula više od 9 posto.

To je pritisnulo i dionice drugih maloprodajnih lanaca, pa je trgovački sektor u prosjeku pao 1,9 posto, najviše među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

Kako su indeksi pali u tri od četiri dana ovoga tjedna, na putu su znatnih tjednih gubitaka, nakon što su prethodnoga tjedna Dow Jones i S&P 500 dosegnuli rekordne razine.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,04 posto, na 10.748 bodova, no frankfurtski DAX oslabio je 0,42 posto, na 25.983 boda, a pariški CAC 0,57 posto, na 8.453 boda.

Azijske burze blago porasle

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica porasle, no trguje se oprezno zbog jučerašnjeg pada Wall Streeta i znatnog rasta cijena nafte na tjednoj razini.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu 0,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 0,9 posto, dok su u Japanu i Australiji pale oko 0,3 posto.

Većina tih indeksa na putu je tjednih gubitaka, nakon nesigurnog trgovanja u kojemu su jedan dan cijene dionica porasle, a već drugi palu.

Cijene nafte ovoga tjedna porasle više od 5 posto

Cijene su nafte, pak, jutros blago pale, nakon četiri dana rasta. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela skliznula 0,19 posto, na 93,60 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,38 posto, na 86,50 dolara.

Unatoč tome, od početka tjedna cijene 'crnog zlata' porasle su više od 5 posto jer se krizi na Bliskom istoku ne nazire kraj.

Dolar pred tjednim gubicima

A na valutnim je tržištima vrijednost američke prema košarici valuta pala, pa je dolar na putu gubitka u ovom tjednu od oko 0,9 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,76 bodova, blizu najniže razine u tri mjeseca, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,85 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,50 na 159,05 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1690 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1675 dolara.