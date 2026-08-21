'Reforma' najma: Nema sigurnosti ni za najmodavce ni za najmoprimce

Ovoga je ljeta u javnu raspravu pušten prijedlog novoga zakona o najmu stanova, za koji Vlada smatra da će bolje urediti to područje

Piše: odvjetnik Stjepan Lović

Vlada je i ovoga puta iskoristila ljetno zatišje da njezino ministarstvo najavi još jedan zakon koji će, prema njezinu mišljenju, reformirati dosadašnje stanje. Reforma obično znači da se priznaje da je dosadašnje zakonsko uređenje bilo manjkavo, da nije zadovoljavalo potrebe onih na koje se odnosilo, da je posljedica takvog rješenja bilo neuređeno stanje na tržištu te da je zbog toga predlagatelj novoga zakona proveo opsežnu i detaljnu analizu kako bi utvrdio najbolja zakonska rješenja kojima će se ubuduće otkloniti sve dosad uočene nepravilnosti.

Zbog toga predlagatelj zakona odstupa od uobičajenih dosadašnjih zakonskih rješenja, predlaže sasvim nova rješenja, prilagođava i druge vezane zakonske propise novim rješenjima te predstavlja ciljeve i očekivanja od novih rješenja. To se onda može nazvati reformom. Sve ostalo uobičajene su neznatne zakonske izmjene, koje u većini slučajeva čak nisu novitet, nego samo zakonsko normiranje onoga što već postoji u praksi.

Upravo je takva situacija s nedavno predstavljenim novim zakonom o najmu stanova, koji je upućen u javno savjetovanje i za koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine navodi da će reformirati dosadašnje stanje u vezi s najmom stanova.