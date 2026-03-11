U Sesvetama otvorena prva Action trgovina u Hrvatskoj

Action je počeo kako mala prodavaonica u Nizozemskoj, a izrastao je u respektabilnog diskontera s više od tri tisuće prodavaonica u Europi

Međunarodni maloprodajni lanac neprehrambenih proizvoda Action otvorio je u srijedu svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj, u Sesvetama u trgovačkom centru Park&Shop.

Asortiman Actiona obuhvaća oko 6.000 proizvoda raspoređenih u 14 kategorija - od kućanskih potrepština, dekoracija, hrane s dugim rokom trajanja, deterdženata, do opreme za kućne ljubimce. Ponuda se dinamično mijenja sa 150 novih proizvoda svaki tjedan.

Temelj poslovne filozofije Actiona su niske cijene - dvije trećine proizvoda košta manje od dva eura, a 1.500 artikala manje od jednog eura.

Trgovine Actiona su površine od 800 do 1.200 četvornih metara.

Direktorica Actionovog poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji Neda Vuk Salaba, za sljedeći tjedan najavila je otvaranje trgovine u Ivancu.

Action je počeo kako mala prodavaonica u nizozemskom Enkhuizenu 1993⁠., a izrastao je u respektabilnog diskontera s više od tri tisuće prodavaonica u Europi.

Hrvatska je petnaesta zemlja u kojoj Action posluje.