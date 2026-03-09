Entazis d.o.o. unapređuje konkurentnost kroz digitalnu transformaciju

Projekt s ciljem razvoja poslovanja te jačanja organizacijskih i tehnoloških kapaciteta za uspješno djelovanje u digitalnom okruženju

Tvrtka Entazis d.o.o., arhitektonski je ured iz Nove Gradiške koji od 1996. godine kontinuirano djeluje u području arhitektonskog projektiranja, pružajući usluge dizajna, planiranja i razvoja kulturnih, javnih i komercijalnih objekata. Multidisciplinarnim pristupom tvrtka povezuje umjetnost, znanost i tehnologiju u stvaranju funkcionalnih, estetski ugodnih i održivih građevina.

Tijekom dugogodišnjeg djelovanja tvrtka je dala značajan doprinos u oblikovanju javnog i urbanog prostora kroz projekte koji spajaju funkcionalnost, estetiku i društvenu vrijednost. Među istaknutijima se izdvajaju City Colosseum shopping centar u Slavonskom Brodu, Stadion Tešanj, Crkva u Korlatu kod Benkovca te stambeno naselje u Kamenarki u Zagrebu. Projekti tvrtke inovativnim arhitektonskim rješenjima doprinose razvoju kulturnog identiteta zajednice, unapređenju kvalitetu života te stvaraju prostor koji potiče društvene, kulturne i javne aktivnosti.

S ciljem daljnjeg razvoja poslovanja te jačanja organizacijskih i tehnoloških kapaciteta za uspješno djelovanje u digitalnom okruženju, Entazis provodi projekt „Unapređenje konkurentnosti tvrtke Entazis kroz digitalnu transformaciju“ (Kod projekta: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04-V2.0072).

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 143.000,13 €. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 58.588,17 €, od čega se 49.799,94 € sufinancira bespovratnim sredstavima uz intenzitet potpore od 85%.

Provedba projekta traje od 1. siječnja 2025. godine do 31. ožujka 2026. godine.

Projekt je koncipiran kroz šest aktivnosti usmjerenih na digitalnu transformaciju poslovanja tvrtke Entazis. Aktivnosti obuhvaćaju unapređenje kreativnih i proizvodnih procesa kroz nabavu novih softverskih alata i tehničke opreme, poboljšanje plasmana i prezentacije tvrtke na tržištu modernizacijom radnog okruženja, edukaciju djelatnika za rad s novim tehnologijama, provedbu aktivnosti promidžbe i vidljivosti te stručno upravljanje projektom radi uspješne realizacije svih planiranih aktivnosti i postizanja ciljeva.

Projektom su definirani pokazatelji koji uključuju razvoj tri nova i/ili unaprijeđena poslovna procesa za poslovanje na digitalnom tržištu te edukaciju dvije osobe za rad s novim i unaprijeđenim poslovnim procesima u skladu s digitalnim okruženjem.

Realizacijom projekta tvrtka potvrđuje usmjerenost prema suvremenim digitalnim standardima i daljnjem jačanju svoje tržišne pozicije.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”