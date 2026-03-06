GPZO: Cijene za poslovne korisnike ostaju na razini važećih ugovora

Zagrebačka plinara jamči sigurnu opskrbu i kontrolirane troškove za kućanstva i tvrtke do jeseni ove godine

Gradska plinara Zagreb – Opskrba izvijestila je da će, u svjetlu poremećaja tržišnih cijena prouzročenih aktualnim geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku i zastojem prometa kroz Hormuški tjesnac, cijene plina za kupce iz kategorije kućanstava cijene plina prema važećim uvjetima opskrbe ostaju stabilne do 1. listopada ove godine. Cijene za poslovne korisnike ostat će u skladu s važećim ugovorima.

„U razdoblju pojačanih tržišnih oscilacija ključno je osigurati kontinuitet isporuke i zaštitu kupaca od kratkoročnih poremećaja. Dio cijene na koji kao opskrbljivač možemo utjecati održavamo stabilnim - kroz pravodobnu nabavu i odgovorno upravljanje portfeljem plina“, izjavio je direktor GPZO-a Jeronim Tomas.

Iz GPZ-Opskrbe su priopćili kako su njihove cijene u tržišnoj usluzi niže od cijena javne usluge te da im je cilj zadržati konkurentnu razinu cijena i u narednom razdoblju, uz nastavak odgovornog upravljanja nabavom i tržišnim rizicima. Kontinuitet opskrbe je u potpunosti osiguranu, jer su potrebne količine plina pravodobno nabavljene i osigurane, čime su kupci zaštićeni od trenutačnih tržišnih poremećaja i naglih skokova cijena.

„Svi poslovni korisnici i ostali kupci opskrbljuju se plinom sukladno uvjetima iz važećih ugovora. Poštivanje ugovornih obveza ostaje prioritet, a aktualna situacija na međunarodnim tržištima ne utječe na već ugovorene cjenovne parametre za tekuće razdoblje“, dodao je Tomas.

Iz GPZO-a su istaknuli da Vlada Republike Hrvatske trenutačno provodi mjere subvencioniranja cijene plina za kućanstva, koje su na snazi do 31. ožujka ove godine.