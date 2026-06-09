Brža dijagnostika i manje administracije: Razvija se novi sustav iLIS

Nova generacija laboratorijskog informacijskog sustava ulazi u novu fazu, a korisnici sudjeluju u kreiranju rješenja za bolju učinkovitost

Poreč je krajem svibnja bio središte rasprave o budućnosti laboratorijske medicine i digitalizacije zdravstvenog sustava. Na drugoj radionici projekta iLIS – Projektiranje i razvoj nove generacije laboratorijskog informacijskog sustava, temeljenog na inovativnim tehnologijama i visokoj dostupnosti, okupilo se 30 stručnjaka iz područja laboratorijske dijagnostike, medicine, zdravstvenog menadžmenta, znanosti i regulatornih institucija kako bi zajednički oblikovali razvoj jednog od najznačajnijih domaćih digitalnih rješenja za laboratorijsku medicinu.

Dvije radne i interaktivne sesije, održane 27. i 28. svibnja, bile su usmjerene na prikupljanje povratnih informacija korisnika te provjeru razvoja funkcionalnosti definiranih tijekom prve radionice održane u fazi industrijskog razvoja projekta. Sudionici su pritom imali priliku izravno utjecati na daljnji razvoj sustava koji bi u budućnosti trebao omogućiti brže, preciznije i učinkovitije upravljanje laboratorijskim procesima.

Projekt provodi IN2 d.o.o. u suradnji s partnerima Sweet&Simple, Poliklinikom Lab Plus i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,17 milijuna eura, od čega je 1,56 milijuna eura osigurano kroz Integrirani teritorijalni program 2021.–2027. Projekt traje od 1. studenoga 2024. do 31. listopada 2027. godine.

Tijekom radionice predstavljena su najnovija razvojna postignuća iLIS-a te planirani koraci u nastavku projekta. Poseban naglasak stavljen je na funkcionalnosti koje će omogućiti bolju povezanost laboratorijskih procesa, veću dostupnost podataka, višu razinu automatizacije te dodatno povećati preciznost dijagnostičkih postupaka i točnost laboratorijskih analiza. Cilj je razviti sustav koji će zdravstvenim djelatnicima omogućiti brži pristup relevantnim informacijama i učinkovitiji rad, uz smanjenje vremena potrebnog za obradu uzoraka.

Da je riječ o projektu koji odgovara na stvarne potrebe struke, potvrđuje i interes sudionika koji su kroz rasprave, komentare i prijedloge aktivno sudjelovali u oblikovanju budućih funkcionalnosti sustava.

– Sudjelovanje na iLIS Product konferenciji predstavlja iznimno vrijednu priliku za razmjenu znanja i iskustava u području razvoja laboratorijskih informacijskih sustava i digitalizacije zdravstvenog sektora. Posebno je važno što projekt okuplja stručnjake različitih profila s ciljem razvoja tehnološki naprednih i visoko dostupnih rješenja koja mogu unaprijediti kvalitetu, učinkovitost i sigurnost laboratorijskih procesa. Kroz stručne rasprave otvorene su brojne teme – od kontrole kvalitete i akreditacije do primjene umjetne inteligencije – što potvrđuje koliko je interdisciplinarna suradnja ključna za budućnost laboratorijske medicine i zdravstvenih tehnologija – istaknula je Alenka Pezo, specijalistica medicinske biokemije iz Medicinsko-biokemijskog laboratorija Alenka Pezo.

Koliko je važno uključivanje krajnjih korisnika u razvoj sustava naglasila je i Andrea Radeljak, magistra medicinske biokemije i specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

– Kao dugogodišnjeg korisnika laboratorijskog informatičkog sustava tvrtke IN2 posebno me veseli što se pri razvoju novog iLIS-a uvažavaju potrebe postojećih korisnika. Na ovogodišnjoj radionici imali smo priliku upoznati sučelje novog sustava i trenutačnu fazu njegova razvoja. Aktivno smo sudjelovali u oblikovanju izgleda i funkcionalnosti iLIS-a, polazeći od potreba svakodnevnog rada, ali i očekivanja vezanih uz daljnji razvoj laboratorijske dijagnostike. Vjerujem da ćemo nastavkom suradnje razviti kvalitetan i tehnološki napredan sustav koji će zadovoljiti visoke stručne kriterije te dodatno unaprijediti rad u medicinsko-biokemijskim laboratorijima – rekla je Radeljak.

Projekt iLIS jedan je od primjera kako suradnja tehnološkog sektora, zdravstvenih ustanova i akademske zajednice može rezultirati inovacijama koje odgovaraju stvarnim potrebama korisnika. Upravo je zato kontinuirani dijalog s laboratorijskim stručnjacima i zdravstvenim djelatnicima jedan od ključnih elemenata razvoja sustava koji bi po završetku projekta mogao postaviti nove standarde u upravljanju laboratorijskim informacijama i podršci dijagnostičkim procesima.