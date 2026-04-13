IN2 grupa podržala uređenje „Mjesta susreta“ u OB Nova Gradiška

„Mjesto susreta“ je posebno osmišljenom dnevnom boravku namijenjenom susretima obitelji i najteže oboljelih pacijenata

Novi prostor opremljen je primjerenim nosilima za prijenos nepokretnih bolesnika, funkcionalnim i toplim namještajem te vizualnim i zvučnim elementima koji stvaraju umirujuću atmosferu. Cilj je omogućiti obiteljima dostojanstven, miran i intiman prostor za zajedničke trenutke, a pacijentima osjećaj topline i bliskosti doma.

Uređenje je realizirano u sklopu humanitarne inicijative IN2theHeart, natječaja koji se svake godine održava na IBIS danima, vodećoj konferenciji korisnika bolničkog informacijskog sustava. Na konferenciji zdravstvene ustanove predstavljaju projekte usmjerene na unapređenje skrbi za pacijente.

„Kroz inicijativu IN2theHeart potičemo projekte koji imaju stvaran i dugoročan pozitivan utjecaj na zajednicu. Podržavamo inicijative koje donose konkretnu vrijednost i humaniji pristup zdravstvenom sustavu, usmjerene na kvalitetu i unapređenje skrbi za pacijente. U Općoj bolnici Nova Gradiška to se konkretno vidi kroz projekt ‘Mjesto susreta’ i prostor koji vraća toplinu i dostojanstvo u najosjetljivijim trenucima“, izjavio je Ivan Gabrić, predsjednik Uprave IN2 grupe.

Odjel za palijativnu skrb u Općoj bolnici Nova Gradiška osnovan je 2017. godine s deset bolesničkih postelja, kao odgovor na sve izraženiju potrebu za ovom vrstom skrbi uslijed starenja populacije i produljenja životnog vijeka. Prošle godine, novom mrežom kreveta povećani su kapaciteti odjela, koji je preseljen u nove, adekvatnije prostore. Uređenje „Mjesta susreta“ logičan je i važan korak u daljnjem podizanju standarda skrbi, ne samo medicinske, već i emocionalne i ljudske.

„Palijativni odjel često je mjesto susreta obitelji i njihovih najteže oboljelih članova. Upravo zato željeli smo urediti prostor koji omogućuje mirne i intimne trenutke zajedništva. Zahvalni smo IN2 grupi na ovoj vrijednoj donaciji koja će značajno doprinijeti kvaliteti boravka naših pacijenata i njihovih obitelji“, rekao je ravnatelj Opće bolnice Nova Gradiška Josip Kolodziej, dr. med. spec. opće kirurgije, uži specijalist traumatologije.

IN2 grupa ovim je projektom još jednom potvrdila svoju društvenu odgovornost i senzibilitet za potrebe zajednice, osobito kada je riječ o najranjivijim skupinama. Podrškom uređenju „Mjesta susreta“ IN2 grupa je doprinijela stvaranju prostora u kojem se njeguje dostojanstvo, empatija i ljudskost, vrijednosti koje su temelj zdravstvene skrbi i društva u cjelini.