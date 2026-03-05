Combisovkama više od 600 slobodnih dana povodom Dana žena

Fokus #GetInvolved programa u 2026. godini bit će na potrebama žena u perimenopauzi, temi o kojoj se još uvijek premalo govori

IT kompanija Combis već šestu godinu zaredom svakoj kolegici daruje slobodan dan povodom Dana žena.

'Naš pristup obilježavanju Dana žena temelji se na uvjerenju da se zahvalnost najbolje pokazuje konkretnim djelima. Želimo da svaka žena u našoj kompaniji osjeti podršku, razumijevanje i uvažavanje, ne samo 8. ožujka, nego svakog dana u godini', rekla je Maja Markulin Klarić, autorica programa i direktorica Odjela digitalnih inovacija i razvoja tržišta u Combisu.

Kroz šest godina provođenja inicijative, tijekom koje svake godine oko stotinu zaposlenica dobiva dodatni slobodni dan, kompanija je svojim kolegicama omogućila više od 600 slobodnih dana samo povodom Dana žena.

Nastavak inicijative: podrška ženama u perimenopauzi

U 2026. godini kompanija širi #GetInvolved program na potrebe žena u (peri)menopauzi, temu o kojoj se još uvijek premalo govori osobito u poslovnom okruženju.

'Jedna od četiri žene razmišlja o otkazu zbog menopauze. Ovo recentno istraživanje potaknulo nas je da krenemo u ovom smjeru. Planiramo edukaciju o ovoj temi te provođenje upitnika o potrebama žena na radnom mjestu kako bismo mogli još više pomoći', najavljuje Markulin Klarić.

Perimenopauza može trajati godinama i donijeti niz fizičkih i emocionalnih izazova, poput valunga, nesanice, poteškoća s koncentracijom, pojačanog stresa ili anksioznosti. Iako se radi o prirodnoj životnoj fazi, društvo je često tretira kao tabu, a žene često osjećaju da svoje potrebe moraju staviti sa strane.

'Za dio izazova perimenopauze zasigurno mogu pomoći neki od dosadašnjih benefita koje imamo poput 35 dana godišnjeg odmora, rada od kuće ili plaćenih zdravstvenih pregleda, a u budućnost ćemo zasigurno otkriti i potrebne nove prakse za podršku i motivaciju koje s nestrpljenjem iščekujem, kaže Markulin Klarić.

Combisov #GetInvolved program za zaposlenike jedna je od najdugovječnijih inicijativa ove vrste u domaćem privatnom sektoru, a cilj joj je bolji Combis i bolje društvo u kojem živimo.