36 godina povjerenja: tvrtka Piel iza više od tisuću ugrađenih dizala

Splitska tvrtka Piel više od tri desetljeća uspješno sudjeluje u realizaciji javnih i investicijskih projekata diljem Hrvatske

Piel 36 godina uspješno posluje u području ugradnje i održavanja dizala, gradeći snažnu tržišnu poziciju utemeljenu na pouzdanosti, tehničkoj stručnosti i dugoročnim partnerstvima. Osnovana 1990. godine, tvrtka se tijekom godina profilirala kao jedan od prepoznatljivih stručnjaka za ugradnju, servis, modernizaciju i projektiranje dizala, s osobito snažnom prisutnošću na području Dalmacije te kontinuiranim širenjem poslovanja na nacionalnoj razini.

Prošle godine Piel je obilježio 35 godina uspješnog poslovanja velikom proslavom koja je okupila više od 900 uzvanika, a istu je godinu zaokružio i važnim poslovnim iskorakom – ugradnjom 1.000. dizala, čime su dodatno potvrđeni kontinuirani rast tvrtke i povjerenje tržišta.

Piel dizala

Podrška izvrsnosti – u sportu i poslovanju

Vrijednosti koje Piel njeguje u poslovanju ogledaju se i u podršci vrhunskom sportu. Tvrtka je ponosni sponzor Barbare Matić, zlatne olimpijke čija predanost, disciplina i vrhunski rezultati snažno odražavaju vrijednosti koje Piel svakodnevno primjenjuje u svom radu.

Dugogodišnji slogan „Više od dizala“, koji je naglašavao da iza svakog projekta stoji više od same ugradnje – znanje, odgovornost i dugoročna pouzdanost – u partnerstvu s Barbarom Matić prirodno je nadograđen u „Više od zlata“. Taj slogan danas simbolizira izvrsnost, ustrajnost i neprekidno ulaganje u vrhunske rezultate, kako u sportu, tako i u poslovanju.

Barbara Matić

Tehnološki pouzdana rješenja za javni sektor i investitore

U realizaciji brojnih projekata Piel ugrađuje dizala španjolskog brenda Orona, jednog od vodećih europskih proizvođača dizala. Orona je međunarodno prepoznata po visokoj razini sigurnosti, tehnološkoj naprednosti i dugoročnoj pouzdanosti svojih sustava.

Primjena ovih rješenja omogućuje isporuku sustava vertikalnog i horizontalnog transporta koji zadovoljavaju visoke tehničke standarde, zahtjeve energetske učinkovitosti te pouzdan rad u objektima s velikim brojem korisnika, što je osobito važno za projekte javne namjene i veće investicijske zahvate.

Morska vila

Iskustvo u objektima javne namjene

Značajan dio poslovanja vezan je uz objekte javne namjene, gdje su sigurnost, funkcionalnost i usklađenost s propisima od ključne važnosti. Tvrtka je kroz svoje projekte ugrađivala rješenja vertikalnog i horizontalnog transporta, uključujući dizala i platforme za osobe s invaliditetom, u različitim javnim ustanovama, među kojima su i Opća bolnica Sisak te KBC Split – Firule.

Ugradnja ovih sustava realizirana je i u brojnim osnovnim i srednjim školama, među kojima se ističu Turističko-ugostiteljska škola Split, Industrijska škola Šibenik i Medicinska škola Varaždin, kao i na fakultetima, uključujući Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, čime se dodatno doprinosi pristupačnosti i funkcionalnosti javnih prostora.

Piel dizala

Detaljniji pregled realiziranih projekata i referenci dostupan je na službenoj web-stranici tvrtke Piel.

Istaknuti projekti u posljednjem razdoblju

Među novijim projektima ističu se ugradnje dizala koje su u fazi realizacije i planirane tijekom 2026. godine, uključujući centre za starije osobe u Dubrovniku i Drnišu, Sportsko-rekreacijski centar Rovišće, kao i projekte u znanstvenim i državnim institucijama poput Instituta Ruđer Bošković te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, uz ugradnju u sklopu rekonstrukcije Zračne luke Zadar.

Tvrtka je sudjelovala i u obnovi područja pogođenih potresom, gdje je ugradnjom dizala dala doprinos funkcionalnoj obnovi objekata na području Siska i Petrinje.

Rješenja za privatni sektor i pristupačnost

Uz projekte javne namjene, Piel realizira i brojne projekte u stambenim i poslovnim zgradama, hotelima i privatnim vilama, nudeći tehnički prilagođena rješenja u skladu s potrebama investitora i arhitektonskim zahtjevima objekata. Poseban segment ponude čine platforme za osobe s invaliditetom, kojima se osigurava veća pristupačnost i usklađenost objekata s važećim standardima.

Pouzdan partner za dugoročne projekte

S 36 godina iskustva, snažnim referencama i sposobnošću prilagodbe složenim tehničkim zahtjevima, Piel se danas pozicionira kao pouzdan partner za javni sektor i privatne investitore. Kontinuirano ulaganje u znanje, tehnologiju i kvalitetu izvedbe čini tvrtku spremnom za sudjelovanje u velikim i dugoročnim infrastrukturnim projektima diljem Hrvatske.