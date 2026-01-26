Digital u fokusu: kako MIXX definira izvrsnost domaće kreativne scene

Organizacijski odbor MIXX Awards Croatia powered by Admixer Media analizirao je razvoj digitalne kreativnosti ususret prijavama za 2026.

MIXX Awards Croatia powered by Admixer Media nagrađuje najbolje digitalne kampanje, alate i platforme u komunikacijskoj industriji. Natjecanje, koje organizira IAB Croatia, prepoznaje projekte koji uspješno spajaju kreativnost, strategiju, izvedbu, medije i rezultate. Prijave za MIXX Awards Croatia 2026 su otvorene, a mogu se prijaviti projekti realizirani između 17. veljače 2025. i 13. veljače 2026. Krajnji rok za prijave je 13. veljače 2026., a sudionici koji predaju tri prijave unutar službenih rokova dobivaju četvrtu prijavu besplatno.

Na pitanja o tome kako se razvija hrvatska digitalna kreativnost i što možemo očekivati od MIXX-a u 2026. godini, odgovarali su članovi Organizacijskog odbora MIXX Awards Croatia: Dunja Ivana Ballon (IAB Croatia), Nela Fegić Moguljak (Imago Ogilvy), Mario Frančešević (SeekandHit), Nebojša Grbačić (Cvoke), Đuro Korać (Nivas), Lucija Potočnik (Studio Sonda) i Saša Škorić (Njuškalo).

Hrvatska digitalna scena dosegnula je novu razinu zrelosti, a domaći projekti sve se češće ističu i na svjetskoj sceni. Kako objašnjava Mario Frančešević (SeekandHit), vidljiv je jasan pomak u pristupu digitalnoj kreativnosti jer digital više nije tek podrška kampanjama, već njihov temelj. Najuspješniji projekti danas pametno koriste tehnologiju kako bi ispričali priču, prenijeli emociju i ostvarili mjerljive rezultate. Istovremeno, upozorava da industrija još uvijek traži ravnotežu u korištenju novih alata, osobito umjetne inteligencije, koja se nerijetko koristi kao brzi prečac do rezultata upitne kvalitete, uz što manje razmišljanja i truda.

Upravo zato, Dunja Ivana Ballon (IAB Croatia) podsjeća kako je važno da MIXX postoji kao zasebno digitalno natjecanje. Digitalna kreativnost odavno nije dodatak klasičnom oglašavanju, već jedan od njezinih ključnih jezika. MIXX daje prostor digitalu da se ocjenjuje po vlastitim pravilima i standardima umjesto kroz prizmu klasičnog oglašavanja. To je jednako važno za industriju i za klijente jer jasno pokazuje da digitalna kreativnost nije površna disciplina, već rezultat promišljenog spoja ideje, kvalitetne izvedbe i konkretnih rezultata. Upravo iz tog razloga MIXX postoji – jer digital zaslužuje vlastitu pozornicu, vlastite kriterije i ozbiljnost.

Kada je riječ o samim prijavama, Nebojša Grbačić (Cvoke), ove godine u ulozi predsjednika žirija, navodi da žiri prije svega traži ono što traže i korisnici – jasnoću. Dobre MIXX prijave moraju biti jednostavne, koncizne i direktne, ali i iskrene. Riječ je o natjecanju pred stručnom publikom koja vrlo brzo prepoznaje razliku između stvarne vrijednosti i praznog „fluffa“, zbog čega pretjerano uljepšavanje često radi više štete nego koristi.

Pogled na pobjedničke radove iz prethodnih godina pokazuje da ne postoji univerzalna formula za uspjeh. Saša Škorić (Njuškalo) smatra kako su najbolji projekti često vrlo različiti i kako ne postoji jedan recept koji se ponavlja. Umjesto pokušaja pogađanja ukusa žirija, pobjednički radovi autentično i hrabro komuniciraju svoju priču i logiku iza ideje zbog kojih je određeno rješenje imalo smisla u konkretnom kontekstu.

Važnost MIXX-a ne završava na agencijskoj strani industrije. Iz klijentske perspektive, Nela Fegić Moguljak (Imago Ogilvy) napominje da strukovne nagrade potvrđuju zrelost brenda i jasno postavljenu digitalnu strategiju. Iza svake nagrađene kampanje stoje kvalitetan brief, povjerenje i dugoročna suradnja između brenda i agencije, dok je sama nagrada javna potvrda kvalitete suradnje između brenda i agencije.

Često se postavlja pitanje koliko su na MIXX-u ravnopravni manji timovi i agencije u odnosu na velike sustave. Đuro Korać (Nivas) naglašava da MIXX kontinuirano vrednuje projekte u kontekstu tržišta i ostvarenih rezultata, neovisno o budžetu ili veličini tima. Iako velike agencije češće osvajaju nagrade zbog većeg broja projekata i kreativaca, kvaliteta rada i jasno ispričan case ostaju ključni kriteriji. Fokus na kvalitetnu prijavu, poručuje, često čini presudnu razliku.

Poruku za sve koji se još uvijek premišljaju oko prijave ima Lucija Potočnik (Studio Sonda). Osim što MIXX donosi vidljivost projektima i agencijama, sam proces prijave vidi kao vrijedan alat samorefleksije i profesionalnog rasta. Uz rekordnih 20 kategorija, prostora za sudjelovanje ima više nego ikad, a svatko tko vjeruje u kvalitetu svog rada ima priliku stati rame uz rame s najboljima na domaćoj digitalnoj sceni.

Više informacija o natjecanju i prijavi pronađite na službenim stranicama.