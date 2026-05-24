Cijene dionica porasle, nafte pale jer bi se oko Irana 'nešto moglo reći'

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, a cijene nafte pale nakon poruka da je postignut napredak u pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata. Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks skočio 2,1 posto, na rekordnih 50.579 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,9 posto, na 7.473 boda, a Nasdaq 0,5 posto, na 26.343 boda.

Imat će se 'nešto za reći'

Naime, američki državni tajnik Marco Rubio kazao je da je postignut određeni napredak u vezi s Iranom te da bi Sjedinjene Države u predstojećim danima mogle imati 'nešto za reći' u vezi s tim. Premda je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da su razlike između dvije strane i dalje velike, cijene su nafte prošloga tjedna znatno pale jer se ulagači nadaju da bi Hormuški tjesnac, ključni put za izvoz nafte s Bliskog istoka, uskoro mogao biti otvoren za promet.

Na londonskom je tržištu cijena barela potonula više od pet, a na američkom tržištu više od osam posto. Zahvaljujući tome, ponešto su popustila strahovanja ulagača od rasta inflacije i usporavanja rasta gospodarstava.

Pozitivno je na tržišta utjecao i optimizam ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije, stoga je i prošloga tjedna među najvećim dobitnicima bio tehnološki sektor.

Pritom su ponajviše porasle cijene dionica proizvođača čipova, nakon što je Nvidija objavila bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate. Doduše, cijena dionice najveće svjetske kompanije po tržišnoj vrijednosti ponešto je pala, no poskupila je većina dionica ostalih velikih proizvođača čipova.

Rasle i europske burze

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,6 posto, na 10.466 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,9 posto, na 24.888 bodova, a pariški CAC 2,1 posto, na 8.115 bodova.

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna porasla, drugi tjedan zaredom, jer je sve jasnije da zbog povišene inflacije u SAD-u američka središnja banka ove godine neće smanjivati kamate. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna 0,05 posto, na 99,32 boda.

Dolar jača zbog inflacije

Pritom je tečaj dolara prema euru porastao 0,2 posto, pa je cijena eura skliznula na 1,1605 dolara. Dolar je ojačao i prema japanskoj valuti, za 0,3 posto, pa je njegov tečaj dosegnuo 159,20 jena. Jačanje dolara posljedica je povišene inflacije u SAD-u. Nedavno je objavljeno da je u travnju dosegnula 3,8 posto, najvišu razinu u tri godine.

Zbog toga je sve jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini. Moguće je čak da će ih krajem godine povećati, ako se cijene energenata zadrže na povišenim razinama. Hoće li se to dogoditi, ovisi ponajviše o krizi na Bliskom istoku i cijenama nafte, a prošloga je tjedna postignut napredak u pregovorima između SAD-a i Irana o okončanju rata. Važno je za napomentui da je u petak Kevin Warsh prisegnuo za novog predsjednika američkog Feda.