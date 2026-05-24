Tko je najveći dobitnik stečaja nad Tvornicom olovaka Zagreb?

Od novca kojim je Adria Commodities na dražbi kupio TOZ-ovo zemljište, toj je tvrtki u cijelosti podmirena tražbina

Rješenjem Trgovačkoga suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu, prošloga je tjedna zaključen stečajni postupak nad tvrtkom TOZ Penkala, Tvornica olovaka Zagreb, otvoren još 2015. Kao posljednji čin kojim će jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih zagrebačkih industrijskih priča zauvijek biti ugašena bit će brisanje tvrtke iz Sudskog registra.

Sudbina brenda TOZ Penkala još je neizvjesna, a ovisi o tome hoće li tvrtka TOZ Penkala International, osnovana 2019. radi kupnje strojeva i opreme te žigova tvornice TOZ Penkala, uspješno provesti plan restrukturiranja koji joj je prije nekoliko mjeseci potvrđen u predstečajnom postupku. U posljednje dvije godine ta je tvrtka, koja je najavljivala proizvodnju olovaka na novoj lokaciji, ukupno imala prihod od 478 tisuća eura, a gubitak u poslovanju od 566 tisuća eura.

Sudbina velikoga komada zemljišta na kojemu se na zapadnom dijelu Zagreba nalazi tvornica, a koje je na javnoj dražbi još prije nekoliko godina kupila nekretninska tvrtka Adria Commodities, nešto je sigurnija: najizglednije je da će na njemu niknuti stambeno-poslovni kompleks.

Osim industrijske baštine, najveći gubitnik gašenja TOZ-a Penkala, Tvornice olovaka Zagreb, tvrtkini su vjerovnici drugoga višeg isplatnog reda, koji su namireni s 17,9 posto preostale tražbine. Najveći dobitnik završetka toga dugotrajnoga stečajnog procesa pak najveći je TOZ-ov vjerovnik Adria Commodites, čiji je jedan od dvojice suvlasnika Brane Golubić ujedno jedan od suvlasnika TOZ-a Penkala International. Osim što je tvrtka Adria Commodites kupila zemljište, kao vjerovnici prvoga višeg isplatnog reda namirena joj je cjelokupna utvrđena tražbina od 5,1 milijun eura. Novac za namirenje te tražbine pribavljen je prodajom zemljišta Tvornice olovaka, pa je Adria tako zatvorila cijeli krug.