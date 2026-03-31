Pergament Promet dronovima pošumljava Vukovar, hrast ručno sade ljudi

Akcija pošumljavanja u Vukovaru spojila je dronove Project O2 i pošumljavanje SeedBombsima te ručnu sadnju hrasta lužnjaka

Nije ovo bila obična akcija sadnje. Pergament Promet i Project O2 dovezli su dronove na vukovarsku „Potkovu“ i iz zraka zasijali sjemenske bombice po terenu do kojeg bi se pješice jedva i stiglo. Brže, preciznije i bez lopate u ruci - osim kad je došao red na hrast lužnjak, koji je posađen ručno.

Tehnologija u službi prirode: SeedBombs iz zraka

Umjesto klasične, mukotrpne sadnje na terenu koja nije lagan zadatak, odabir je pao na dronove koji su iz zraka izbacivali tzv. SeedBombs - biorazgradive sjemenske bombice punjene mješavinom gline, supstrata i autohtonog sjemena. Ideja je jednostavna: ovojnica štiti sjemenku i daje joj sve što treba za početak.

Rezultat? Sadnja završena brže nego kad se sadi ručno, a dronovi su bez problema dosegnuli i one kutke „Potkove“ do kojih bi se pješice teško uopće stiglo.

Javor, bagrem, joha i hrast – ekološki temelj nove šume

Javor, bagrem, joha i, naravno, hrast. Iz zraka su posijane vrste koje zajedno čine dobar ekološki temelj: javor, bagrem kao prirodni poboljšivač tla, te joha koja voli vlažna staništa uz rijeku. No slavonska tradicija nije se dala posve automatizirati - hrast lužnjak je zasađen ručno. Neki se posao jednostavno ne prepušta stroju.

Ekologija kao standard, a ne trend: Pergament Promet potvrđuje novu dugoročnu održivu strategiju

Tvrtka Pergament Promet već više od 30 godina uspješno posluje u distribuciji papira, pri čemu održivost nije novitet, već temelj njezine poslovne filozofije. FSC certifikacija, odgovorno upravljanje resursima i kontinuirano unapređenje procesa odavno su integrirani u svakodnevno poslovanje, dok najnoviji projekti predstavljaju prirodan nastavak takvog pristupa.

„Naša odgovornost ne završava isporukom papira. Kroz Navigator Universal CO₂ liniju fotokopirnih papira, naši klijenti postaju aktivni sudionici inicijativa usmjerenih na očuvanje okoliša. Vjerujemo da vrijeme koje dolazi zahtijeva od svih nas aktivnu ulogu u regeneraciji prirode“, izjavio je Tomislav Tica, direktor Pergament Prometa.

Ovakav pristup potvrđuje kako se tehnologija i ekologija ne isključuju, već nadopunjuju – stvarajući održiva rješenja s konkretnim učinkom. Pergament Promet time dodatno učvršćuje svoju poziciju pouzdanog partnera koji ne slijedi trendove, već ih dugoročno oblikuje.