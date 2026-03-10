Tvrtke i tržišta
Uz novu investiciju Orqa u Osijeku gradi i novi pogon
10. ožujka 2026.
Iako je svježi kapital tek osiguran, snažan rast i pozicioniranje na ključnim tržištima već sada nameću otvaranje i Series B runde
Osječka tvrtka Orqa uspješno je zaključila novu, Series A rundu financiranja, a prikupljena sredstva od 12,7 milijuna eura iskoristit će, između ostaloga, za podizanje proizvodnih kapaciteta s dosadašnjih 280 tisuća na čak milijun dronova godišnje.
Rundu je predvodio Expeditions, uz sudjelovanje AYMO Ventures fonda (Orqinog prvog hrvatskog investitora), te renomiranih imena poput Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital.
