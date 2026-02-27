Douglas širi mrežu u Hrvatskoj: novi prostori i ekskluzivni brendovi

24 parfumerije, novo skladište i uredski prostori temelj su nove faze rasta s fokusom na premium beauty iskustvu i edukaciji kupaca

Douglas parfumerije, jedna od vodećih europskih premium beauty kompanija, ulaze u novu fazu razvoja na hrvatskom tržištu. Ulaganja u maloprodajnu mrežu, otvorenje modernog skladišta i preseljenje u nove uredske prostore dodatno učvršćuju poziciju brenda kao nezaobilazne destinacije za sve ljubitelje ljepote.

Douglas parfumerija u Kaptol centru

Danas Douglas u Hrvatskoj posluje kroz 24 parfumerije i webshop te je prisutan u 11 gradova. Poslovanje se temelji na snažnom omnichannel modelu koji povezuje fizičke poslovnice i digitalne kanale u jedinstveno korisničko iskustvo. Paralelno s infrastrukturnim ulaganjima, fokus ostaje na ekskluzivnim brendovima i diferenciranom beauty doživljaju. U ponudi ćete pronaći globalno tražene brendove. Rituals, e.l.f., NEST, Mulac, Dear Dahlia, Zarko, Typebea, Kylie Cosmetics i Billie Eilish samo su neki od najtraženijih beauty favorita koje Douglas često među prvima donosi na domaće tržište.

Poseban iskorak u beauty segmentu predstavljaju jedinstveni edukativni koncepti Make Up School by Douglas i Skincare School by Douglas. Make Up School omogućuje kupcima da uz profesionalne vizažiste i najpoznatije svjetske brendove savladaju tehnike šminkanja i kreiraju vlastiti look, dok Skincare School pruža personalizirano savjetovanje i analizu kože, otkrivajući što koži zaista treba. Kupnja tako postaje iskustvo učenja, inspiracije i individualnog pristupa.

Novi prostori kao temelj daljnjeg rasta

Douglas ured 1

Douglas ured 3

Douglas ured 4

Douglas ured 5

Douglas ured 6

Douglas ured 7

Novi uredski prostori stvaraju suvremeno radno okruženje koje potiče suradnju i razvoj timova, a unutar njih djeluje i Douglas Beauty Akademija – interno edukacijsko središte za kontinuirano usavršavanje beauty eksperata.

Novo skladište osmišljeno je kako bi osiguralo bržu i učinkovitiju dostupnost proizvoda te dodatno unaprijedilo podršku poslovnicama i online kupcima. Modernizacija logistike i pojednostavljenje internih procesa dio su šire inicijative usmjerene na operativnu učinkovitost i kvalitetu korisničkog iskustva.

Douglas skladište

U narednom razdoblju Douglas planira otvaranje novih, ali i modernizaciju postojećih parfumerija, nastavljajući približavati premium beauty ponudu kupcima diljem Hrvatske.

Ljudi i vrijednosti u središtu poslovanja

Razvoj poslovanja prati i kontinuirano ulaganje u timove, uz kulturu temeljenu na strasti, uvažavanju i odgovornosti. U središtu poslovanja su uvijek ljudi, kako kupci tako i zaposlenici.

Adrijana Bokan, CEO Douglas adriatic cluster

„Ulazimo u novu fazu razvoja Douglasa u Hrvatskoj. Ulaganja u infrastrukturu i maloprodajnu mrežu dio su dugoročne strategije kojom želimo kupcima pružiti još kvalitetnije iskustvo, a zaposlenicima stabilno i poticajno radno okruženje. Naš cilj je biti više od parfumerije, želimo biti destinacija za inspiraciju, edukaciju i ljepotu u svakodnevnom životu“, izjavila je Adrijana Bokan, CEO Douglas Adriatic clustera.

Douglas istovremeno razvija održive prakse poslovanja, potvrđujući dugoročnu viziju modernog, odgovornog i inovativnog beauty brenda.